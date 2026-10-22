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Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Sáng 22/10/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Báo Tin Tức TTXVN
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Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Trung ương phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Trung ương phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tham luận. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tham luận. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Đỗ Thị Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tham luận. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Đỗ Thị Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tham luận. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). Ảnh: Phan Phương/ TTXVN

Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). Ảnh: Phan Phương/ TTXVN

Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). Ảnh: Phan Phương/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dang-bo-cac-co-quan-dang-trung-uong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-post1396427.html