Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Sáng 22/10, Trường đại học Quảng Bình phối hợp cùng 6 trường đại học của Việt Nam, Lào và Thái Lan tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Khoa học công nghệ và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hành lang Đông-Tây Tiểu vùng sông Mê Kông”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh. Về phía đại biểu quốc tế có đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng do Tổng Lãnh sự Vonekham Cheuangmanivong dẫn đầu; đoàn đại biểu chính quyền hai tỉnh Khăm Muồn và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào); lãnh đạo các trường đại học đồng tổ chức của ba nước cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia và sinh viên.