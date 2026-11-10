Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng do Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Chí Kiên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh uỷ và đồng chí Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.

Đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng ảnh Bác Hồ đến đồng chí Huỳnh Chí Kiên (bên trái) và đồng chí Ngô Minh Toàn.

Đại diện đảng viên nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Chí Kiên bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tu dưỡng đạo đức cách mạng và giữ gìn phẩm chất người đảng viên.

Đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Trương Thị Phúc nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời cũng là sự nhắc nhở về trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Phúc mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương về tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức, góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo./.