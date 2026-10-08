Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tập trung hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng. 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, gắn với chuyển đổi số. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Trang thông tin điện tử và Fanpage Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh được duy trì hiệu quả; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, góp phần định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên được triển khai chặt chẽ, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện kiện toàn, bổ sung cấp ủy các cấp; phê duyệt quy hoạch cán bộ theo phân cấp; thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 396 trường hợp. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quý tiếp tục được thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo chương trình, kế hoạch. Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành kiểm tra chuyên đề.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Đồng chí Mai Đức Thông, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến tập trung vào công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng và nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là thời điểm tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung phát biểu tại hội nghị.

Trọng tâm là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Việc quán triệt các nghị quyết, chủ trương mới phải đi vào thực chất, tránh hình thức; gắn tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống với nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định, nguyên tắc, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ, phát triển và quản lý đảng viên; duy trì giám sát sinh hoạt chi bộ định kỳ bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời, rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, bố trí cán bộ phù hợp; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra về công tác cán bộ và thực hiện nghiêm công tác kiểm soát trong tổ chức, cán bộ.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, kịp thời xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm, chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền.

Đối với nhiệm vụ chính trị, đồng chí đề nghị các tổ chức cơ sở đảng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Chủ động lãnh đạo, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quý IV, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác và lề lối làm việc theo hướng dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, sâu sát, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, đổi mới công tác tham mưu phải được xác định là yêu cầu quan trọng, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ làm công tác tham mưu thực sự nâng cao năng lực, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chủ động đề xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc được giao.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao Quyết định và tặng hoa các đồng chí lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng - Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh cơ cấu, kiện toàn toàn nhân sự Đảng ủy; công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; gặp mặt chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ.