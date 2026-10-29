Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hiện có 10 tổ chức cơ sở đảng với 1.610 đảng viên. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã chủ động thích ứng với những thay đổi trong tổ chức bộ máy, tích cực tiếp cận khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt sau hợp nhất, thành lập mới và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2025 cho thấy, 97,4% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế; việc cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ đôi khi còn chậm, chưa sát với thực tiễn. Công tác quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ ở một số nơi chưa được thực hiện bài bản; tinh thần chủ động, sáng tạo và chất lượng tham mưu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo nghị quyết

Dự thảo nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến; giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giai đoạn 2026 - 2030, nghị quyết đặt mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên thuộc diện áp dụng sử dụng thành thạo các nền tảng điều hành trực tuyến, phần mềm quản lý và công cụ số phục vụ công việc.

Đảng bộ phấn đấu có từ 10% cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ khoa học, công nghệ trở lên, trong đó tỷ lệ cấp ủy các cấp đạt từ 15% trở lên; có từ 25 - 35% cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo nghị quyết

Nghị quyết hướng đến chuẩn hóa, số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên; tăng cường đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, sản phẩm và hiệu quả công việc. Hằng năm, phấn đấu có trên 90% cán bộ, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa giữa các thế hệ.

Để thực hiện các mục tiêu, dự thảo nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển, quản lý và sàng lọc đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tại hội nghị, các đại biểu xem xét, cho ý kiến về nhiệm vụ và giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại; tạo cơ chế khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh (bên trái) trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dịp này, hội nghị đã công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Quảng Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời bầu đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.