Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng:Tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2030 - 2035

Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng (Đảng bộ) hiện có 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 9 đảng bộ trực thuộc và 1 chi bộ, với 1615 đảng viên. Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ đa số đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, được đào tạo lý luận chính trị được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều vị trí, môi trường công tác, có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng… Kết quả đánh giá chất lượng năm 2025, có 97,4% cán bộ, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao

Qua hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tích cực, chủ động, tiếp cận tương đối nhanh trước những thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy mới, sự phát triển của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong môi trường công vụ. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn trong giai đoạn đầu hợp nhất, thành lập mới, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Lâm Đồng theo chủ trương của Trung ương.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho 2 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2025

Xác định, tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý đảng viên và các tổ chức, thời gian qua, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn tập trung thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ủy quán triệt, nghiên cứu, áp dụng thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho 6 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021 - 2025)

Song song với việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, Đảng ủy còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên. Trọng tâm là chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc, nghiêm túc trong các cấp ủy, tổ chức Đảng những quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sâu sát, gần gũi đảng viên, nhất là đảng viên mới, đảng viên trẻ được đẩy mạnh. Đội ngũ đảng viên được xây dựng đông về số lượng, mạnh về chất lượng, tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Bảo vệ, đãi ngộ, tạo nguồn cán bộ giỏi

Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021, của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã bước đầu đạt được một số kết quả tích cực trong toàn Đảng bộ. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung từng bước trở thành động lực quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

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Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã chủ động ban hành kế hoạch, chương trình hành động, một số chủ trương đã được thể chế hoá, cụ thể hoá. Một số đơn vị còn triển khai mô hình thí điểm, cách làm sáng tạo, đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc từ cơ sở.

Cấp ủy các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, chủ động rà soát, thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền cơ chế đãi ngộ phù hợp với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức như xét nâng lương trước thời hạn, khen thưởng đột xuất và các chế độ tôn vinh khác.

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Các quy chế, quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng, thực hiện theo hướng ưu tiên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để khuyến khích, bảo vệ những cán bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Các cấp ủy tạo cơ hội thăng tiến công bằng, minh bạch cho cán bộ, đảng viên trên cơ sở phẩm chất chính trị, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ cống hiến.

Những cán bộ, đảng viên trẻ, nữ, dân tộc, cán bộ có năng lực nổi trội, xuất sắc được ưu tiên phát hiện, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng để tạo động lực phấn đấu, giữ chân và phát triển đội ngũ cán bộ giỏi trong các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, gương mẫu, dân chủ, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

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Đi đôi với đó, cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp được nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đồng thời xây dựng văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc khoa học, trách nhiệm, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên rèn luyện, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…