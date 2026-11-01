Đảng bộ Bộ Xây dựng đặt mục tiêu số hóa toàn bộ hồ sơ đảng viên trước 31/12

Sáng 1/11, tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, trình bày chuyên đề về chuyển đổi số trong công tác Đảng. Đây là một trong chín chuyên đề tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2026 (đợt 2) do Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức.

Đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, trình bày chuyên đề về chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Việc số hóa hồ sơ đảng viên là một trong các nhiệm vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng triển khai theo Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Đảng bộ Bộ đặt mục tiêu ký số 100% văn bản không mật và thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo trên môi trường số.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã chính thức vận hành việc gửi, nhận văn bản mật trực tiếp với các cơ quan Trung ương trên môi trường số bảo mật.

Từ thử nghiệm tại Trung tâm Công nghệ thông tin đến số hóa toàn Đảng bộ

Theo nội dung chuyên đề, Đảng bộ Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ trước ngày 31/12/2026.

Việc số hóa phải dựa trên hồ sơ gốc. Các tổ chức đảng có trách nhiệm đối chiếu, chỉnh lý hồ sơ, kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật vào hệ thống và tuân thủ quy trình bảo mật tài liệu.

Trung tâm Công nghệ thông tin đã thử nghiệm số hóa hồ sơ của 30 đảng viên. Kết quả là cơ sở để xác định yêu cầu kỹ thuật và dung lượng lưu trữ khi triển khai trong toàn Đảng bộ.

Chuyên đề cũng hướng dẫn việc cập nhật dữ liệu trên Sổ tay đảng viên điện tử. Đảng viên rà soát, làm sạch thông tin cá nhân, trình bí thư duyệt để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Tổ chức đảng có trách nhiệm đính kèm tệp hồ sơ đã số hóa, ký số vào đúng hồ sơ cá nhân.

Đảng viên thực hiện bốn thủ tục trên môi trường điện tử

Bốn thủ tục được giới thiệu tại hội nghị gồm nộp đảng phí điện tử, chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời và lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên ở nơi cư trú.

Đảng viên sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 để đăng nhập Cổng dịch vụ công của Đảng và thực hiện thủ tục.

Với thủ tục lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, đảng viên kê khai, gửi hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến trình xử lý trên tài khoản cá nhân.

Chi bộ nơi đảng viên công tác tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận hồ sơ, sau đó chuyển lên đảng bộ xử lý. Hồ sơ được ký số, phê duyệt và chuyển văn thư đóng dấu trước khi hệ thống chuyển về địa phương để nhận xét, trả kết quả.

Trong thời gian tới, các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm 100% tổ chức đảng trực thuộc được trang bị chữ ký số chuyên dùng; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ; tăng cường triển khai các thủ tục điện tử qua VNeID mức 2 và duy trì cập nhật dữ liệu đảng viên đúng, đủ, sạch, sống.