Đảng bộ Bộ VHTTDL tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Tham dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; đại diện Đảng ủy Chính phủ và các Ủy viên BCH Đảng bộ.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị

Phương thức lãnh đạo cụ thể, thiết thực

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ; chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; lãnh đạo thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận và công tác văn phòng cấp ủy. Nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững; sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Bộ từng bước được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, lấy nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả thực hiện làm trọng tâm. Việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, kiểm tra, đôn đốc và xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì, người đứng đầu được quan tâm hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực, từng bước gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; chú trọng phòng ngừa, cảnh báo sớm, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ. Theo báo cáo, đầu năm hằng năm, Ủy ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra; năm 2026 thực hiện kiểm tra 5 tổ chức đảng.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 80-NQ/TW, được tập trung chỉ đạo.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị từng đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời nhận diện những điểm nghẽn, những khâu còn yếu để có giải pháp khắc phục

Các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, xuất bản, thông tin đối ngoại cơ bản được triển khai theo chương trình, kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chỉ rõ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế.

Việc cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và sản phẩm cụ thể tại một số tổ chức đảng còn chưa đồng đều; chất lượng tham mưu, tiến độ xử lý một số nhiệm vụ còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát đối với một số nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ cần tiếp tục được tăng cường; việc xác định trách nhiệm cá nhân đối với một số nhiệm vụ chậm tiến độ có lúc chưa thật sự rõ.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đồng đều; việc đổi mới nội dung sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, còn cần tiếp tục thực hiện thực chất hơn.

Công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức đảng tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều; việc khai thác dữ liệu, kết nối và chia sẻ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị còn hạn chế.

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền diễn ra đồng thời với khối lượng công việc chuyên môn lớn, tạo áp lực đáng kể đối với một số cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Một số nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chương trình, đề án còn cần tiếp tục hoàn thiện; một số lĩnh vực còn gặp khó khăn về nguồn lực, cơ sở vật chất, nhân lực chất lượng cao và năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ.

Báo cáo cũng nêu những khó khăn, vướng mắc về chế độ chi phục vụ hoạt động công tác Đảng của các đảng ủy bộ, ngành và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng tại các đảng ủy bộ, ngành.

Về nguyên nhân chủ quan, báo cáo chỉ rõ ở một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa chặt chẽ.

Năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ; khả năng ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu và đổi mới phương thức làm việc ở một số đơn vị còn hạn chế. Công tác kiểm tra, đôn đốc ở một số nhiệm vụ chưa được thực hiện thường xuyên; việc phân định trách nhiệm và kiểm soát tiến độ có nội dung chưa thật sự cụ thể.

Về nguyên nhân khách quan, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại, du lịch, văn hóa của đất nước.

Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được triển khai trong thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh; yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức, phương thức hoạt động và cơ chế phối hợp.

Một nội dung được Đảng ủy Bộ đặt ra trong nhiệm vụ quý IV là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ gắn với sản phẩm, kết quả công việc; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, Đảng ủy Bộ yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng dư luận; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với trách nhiệm nêu gương, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ cũng yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ; cập nhật thường xuyên tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm của cơ quan chủ trì; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ yêu cầu rà soát toàn bộ các nhiệm vụ năm 2026; xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ đang thực hiện, nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ; phân công rõ trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm; phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ tiếp tục tập trung các nhiệm vụ phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa và con người Việt Nam; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, tăng cường xúc tiến, quảng bá, thu hút khách quốc tế, phát triển du lịch xanh, bền vững và du lịch thông minh.

Các nhiệm vụ về thể dục, thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại tiếp tục được triển khai; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước.

Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận những chuyển biến tích cực và nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, tính chủ động, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng yêu cầu việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải được tiến hành cụ thể, nghiêm túc, sâu sát và thực chất hơn; không chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng mà cần làm rõ trách nhiệm, phương thức tổ chức thực hiện và mức độ vào cuộc của từng đơn vị, từng cá nhân.

Theo Bộ trưởng, một trong những vấn đề cần khắc phục là tình trạng công việc còn tập trung vào một số cá nhân, kể cả người đứng đầu, trong khi sức mạnh của tập thể chưa được phát huy đầy đủ.

Vì vậy, cần tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đồng thời phải đánh giá thực chất việc cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã huy động được cả tập thể cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ hay chưa, mỗi cán bộ, đảng viên đã phát huy đầy đủ tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và ý thức kỷ luật hay chưa.

“Người đứng đầu không chỉ là người trực tiếp làm việc, mà quan trọng hơn là phải tổ chức, dẫn dắt và phát huy được sức mạnh của cả tập thể” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Từ yêu cầu đó, Bộ trưởng đề nghị từng đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời nhận diện những điểm nghẽn, những khâu còn yếu để có giải pháp khắc phục; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm mọi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm và có kết quả cụ thể.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tuấn Linh tại Hội nghị

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bộ trưởng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để theo dõi, đánh giá, qua đó nâng cao tính chủ động và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Tinh thần chung là phải sâu sát cơ sở, nhìn thẳng vào thực tế, đánh giá đúng thực chất, không hình thức, không để những hạn chế nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn.

Yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong nhiệm vụ quý IV.2026. Đảng ủy Bộ tập trung hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các đoàn kiểm tra, giám sát đang triển khai, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Bộ; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những nhiệm vụ chậm tiến độ, công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện và xử lý sai phạm mà quan trọng hơn phải trở thành một phương thức quản trị, góp phần phòng ngừa từ sớm, cảnh báo từ xa, phát hiện vấn đề ngay từ cơ sở. Vì vậy, phương thức kiểm tra, giám sát cần tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị phải thực sự gương mẫu, quyết liệt trong hành động, bởi sự nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa trực tiếp đối với kỷ luật, kỷ cương và tinh thần thực hiện nhiệm vụ của toàn đơn vị.

Mỗi cán bộ lãnh đạo phải làm trước, chịu trách nhiệm trước và tạo được sự lan tỏa trong tập thể; từ đó biến yêu cầu của cấp trên thành hành động cụ thể, biến chủ trương thành kết quả thực tế.

Bộ trưởng cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm, ngành còn khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ và sự kiện quan trọng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Trong bối cảnh đó, mỗi đơn vị cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà phải nỗ lực tạo chuyển biến rõ nét hơn trong từng nhiệm vụ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ mong muốn toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, thực sự chuyển từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả; mỗi nhiệm vụ được giao phải được triển khai đến cùng, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ ràng, qua đó góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.