Đảng bộ Bộ GD&ĐT đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần đổi mới trong tư duy, nhận thức và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Bộ GD&ĐT. Theo đồng chí, các ý kiến đóng góp tại hội nghị thể hiện sự thống nhất cao với định hướng đổi mới, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, bám sát thực tiễn và có tính khả thi.

Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến ngoài nội dung báo cáo chung cũng chính là những góp ý quan trọng đối với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Vì vậy, cần tiếp thu đầy đủ, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đối với chương trình công tác, những nhiệm vụ đã được xác định từ đầu năm cần tiếp tục triển khai theo kế hoạch, đồng thời rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện. Với những vấn đề mới phát sinh, cần căn cứ thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết; những nội dung quan trọng cần bổ sung phải được Ban Chấp hành xem xét, yêu cầu Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, cần phát huy đúng vai trò, vị trí của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ trong cơ chế lãnh đạo của Đảng. Ban Thường vụ có trách nhiệm báo cáo, trình Ban Chấp hành những nội dung cần thiết để xem xét, thống nhất chủ trương và chỉ đạo thực hiện. Đây không phải là thủ tục mang tính hình thức, mà là yêu cầu nhằm bảo đảm phương thức lãnh đạo đúng nguyên tắc, toàn diện và hiệu quả.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí đề nghị tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện. Trong đó, công tác học sinh, sinh viên và các lĩnh vực chuyên môn thuộc trách nhiệm của các vụ, cục cần được quan tâm, chỉ đạo kịp thời; các văn bản cần thiết phải được ban hành đúng thời điểm, tránh chậm trễ, ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, nếu thiếu sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới có thể triển khai chưa đầy đủ hoặc chưa đúng tinh thần nghị quyết.

Đồng chí đề nghị nghiên cứu, tham mưu các kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư theo hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các tỉnh ủy, thành ủy, bảo đảm sự chuyển biến đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ nhà giáo. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục, cần chú trọng phát triển đội ngũ từ gốc, trong đó tập trung hoàn thiện Luật Nhà giáo, phát triển hệ thống trường sư phạm và các cơ sở đào tạo giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Từ kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ GD&ĐT xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Theo đó, Đảng ủy Bộ yêu cầu giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác dân vận.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng.

Qua đó, kịp thời định hướng nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục.

Đảng ủy Bộ cũng xác định cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ theo từng quý, đặc biệt chú trọng trách nhiệm của người đứng đầu.