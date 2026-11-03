Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai các nghị quyết của Đảng

Chiều 3/11/2026, Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Hội nghị diễn ra từ 13h30 đến 17h00, điểm cầu chính đặt tại Phòng họp 210, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời kết nối trực tuyến đến các chi bộ cơ sở thuộc 40 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Toàn cảnh hội nghị.

Nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ

Tham dự tại điểm cầu chính có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; cấp ủy các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ; các đồng chí chưa tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tổ chức ngày 16/10/2026. Tại các điểm cầu trực tuyến, thành phần tham dự gồm cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ.

PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung mới, trọng tâm trong các nghị quyết, qua đó thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Nội dung này do PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt.

Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương, báo cáo tình hình thực hiện, định hướng triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Bộ Công Thương.

Trong chương trình, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, phát biểu chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận hội nghị.

Tập trung nghiên cứu các nghị quyết, kết luận và quy định quan trọng

Theo chương trình, hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và trọng tâm của các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ ba và lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung trọng tâm của các nghị quyết, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đối với các văn bản của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, nội dung tập trung vào các văn bản đề cập đến những vấn đề quan trọng như xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Chiến lược an ninh quốc gia; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp; những điều đảng viên không được làm và thi hành Điều lệ Đảng.

Đối với các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, hội nghị tập trung vào Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Cùng đó là Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Về các văn bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, hội nghị quán triệt các Nghị quyết số 28, 29, 30, 31-NQ/TW; Kết luận số 103, 105, 106-KL/TW và Quy định số 224, 225-QĐ/TW. Nội dung tập trung vào đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027; hoạt động đầu tư kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.