Đảng bộ BMQL&ĐH PETROVIETNAM: Tự hào truyền thống, tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Bám sát chủ đề “Tăng tốc - 2026 về đích trước kế hoạch”, nội dung sinh hoạt tháng 10 tập trung vào tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các giải pháp hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Yêu cầu nâng cao năng suất, hiệu quả được gắn với tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm an toàn sản xuất cho toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn sinh hoạt cùng Chi bộ Tuyên giáo - Truyền thông.

Trong đó, các chi bộ quán triệt Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đối với Bộ máy Quản lý và Điều hành, việc thực hiện mục tiêu này đòi hỏi công tác tham mưu phải bám sát diễn biến hoạt động, hỗ trợ hiệu quả quá trình chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chi bộ đã chú trọng thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và ngoại giao năng lượng nhằm mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm và chuyển dịch năng lượng. Gắn liền với chức năng tham mưu chuyên môn, các nội dung này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải liên tục cập nhật thông tin, nâng cao năng lực để tối ưu hóa chất lượng công việc.

Đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV Tập đoàn sinh hoạt chi bộ cùng Chi bộ Ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số.

Việc tuyên truyền các quyết sách, cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến hoạt động của PETROVIETNAM được gắn với các chủ trương về phát triển kinh tế nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng thông qua nội dung củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; triển khai Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 9/9/2026 của Đảng ủy Tập đoàn. Quy trình quản trị việc ban hành văn bản và thực hiện nhiệm vụ trong Đảng bộ Tập đoàn cũng là nội dung quan trọng, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Đồng chí Vũ Đào Minh, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM sinh hoạt chi bộ cùng Chi bộ Ban Thăm dò Khai thác.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM, nội dung sinh hoạt tháng 10 tập trung tuyên truyền và lan tỏa những giá trị cốt lõi được các thế hệ người lao động dày công vun đắp. Việc phát huy hệ giá trị “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” gắn liền với ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn, việc phát huy truyền thống được cụ thể hóa bằng chất lượng công việc thông qua 4 tiêu chí: tham mưu sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ, xử lý nhiệm vụ kịp thời và theo sát quá trình triển khai. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vai trò của mình trong công việc chung, chủ động đóng góp để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Tập đoàn.

Những kết quả, giá trị được bồi đắp qua Tuần lễ Văn hóa PETROVIETNAM lần thứ XVII và Cuộc thi “Tôi yêu PETROVIETNAM” tiếp tục là nội dung tuyên truyền trọng điểm. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tình cảm gắn bó với Tập đoàn, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Buổi sinh hoạt chi bộ Ban Tài chính - Kế toán.

Tinh thần “Một đội ngũ, Một mục tiêu” khẳng định yêu cầu xuyên suốt, nâng cao sự đoàn kết và phối hợp giữa các bộ phận. Trong giai đoạn tăng tốc cuối năm, sự chủ động của từng cán bộ, đảng viên cùng trách nhiệm phối hợp có ý nghĩa thiết thực đối với tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung.

Từ nội dung sinh hoạt tháng 10, yêu cầu đặt ra đối với mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên là phát huy trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Những kết quả cụ thể trong công tác tham mưu, quản lý và điều hành sẽ là đóng góp thiết thực của Đảng bộ Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn vào mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2026, chào mừng 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM (27/11/1961 - 27/11/2026).