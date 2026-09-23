Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang kết nạp hai đảng viên mới

Bí thư Chi bộ Văn phòng trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Bùi Thu Huyền.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ; đại diện lãnh đạo các đoàn thể cùng toàn thể đảng viên của hai chi bộ.

Bí thư Chi bộ Thư ký-Biên tập trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trần Bích Thảo.

Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy hai chi bộ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về việc kết nạp Đảng đối với hai quần chúng ưu tú. Trong không khí trang nghiêm, các đảng viên mới thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm trung thành với lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Mai Đức Thông ghi nhận, biểu dương quá trình phấn đấu, rèn luyện của hai đảng viên mới. Đồng chí nhấn mạnh, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi đảng viên phải tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Đồng chí đề nghị hai đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng phát triển báo chí đa phương tiện. Cùng với đó, cấp ủy hai chi bộ cần tiếp tục quan tâm, theo dõi, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đảng viên dự bị trong thời gian 12 tháng, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng và Bí thư Chi bi bộ các phòng chúc mừng 2 đảng viên mới.

Việc kết nạp hai đảng viên mới góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ, đồng thời tạo động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đóng góp vào xây dựng Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh.