Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên: Kết nạp 2 đảng viên mới

Đảng viên mới Triệu Thị Coi, biên tập viên Phòng Phát thanh - Truyền hình, nhận quyết định kết nạp Đảng.

Tại buổi Lễ, 2 đồng chí được trao quyết định kết nạp và tuyên thệ dưới cờ Đảng. Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên biểu dương những nỗ lực, cống hiến của 2 đảng viên mới trong công tác và rèn luyện; đề nghị các đảng viên mới tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng viên mới của Chi bộ Thời sự (bên trái) nhận quyết định kết nạp Đảng.

Với việc kết nạp 2 đảng viên mới, Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên cấp trên giao năm 2026. Hiện, Đảng bộ có 177 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên chúc mừng các đảng viên.

Thời gian qua, Đảng ủy Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên và các chi bộ trực thuộc luôn quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.