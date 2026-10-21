Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức kết nạp đảng viên tại Tượng đài 23 tháng 10

Sáng 21-10, tại Tượng đài 23 tháng 10 (Công viên 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang), Chi bộ Phòng Chuyên đề, Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú. Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và các đảng viên của chi bộ.

Các đại biểu, đảng viên, quần chúng ưu tú dâng hương tại Bia ghi danh những liệt sĩ hy sinh ở Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa.

Ông Lê Hoàng Triều - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa dâng hương tại Bia ghi danh những liệt sĩ hy sinh ở Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa.

Trước lễ kết nạp, các đại biểu, đảng viên dâng hương tại Bia ghi danh những liệt sĩ hy sinh ở Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ ngày 23-10-1945 đến ngày 2-2-1946; dâng hoa tại Tượng đài 23 tháng 10. Công viên 23 tháng 10 là nơi ghi dấu lịch sử ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến chống thực dân Pháp với cuộc chiến đấu 101 ngày đêm oanh liệt. Trong cuộc chiến đấu đó đã xuất hiện những tấm gương quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, tiêu biểu là anh hùng, liệt sĩ Võ Văn Ký.

Các đại biểu, đảng viên, quần chúng ưu tú dâng hoa tại Tượng đài 23 tháng 10.

Các đại biểu, đảng viên, quần chúng ưu tú thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại lễ kết nạp, Bí thư Chi bộ Phòng Chuyên đề đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đối với quần chúng Thái Khắc Thịnh - phóng viên Phòng Chuyên đề.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Hoàng Triều - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Thái Khắc Thịnh.

Ông Lê Hoàng Triều phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên.

Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Triều - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phát biểu chúc mừng đảng viên mới; đồng thời đề nghị mỗi đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng Chi bộ Phòng Chuyên đề và Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa chúc mừng đảng viên mới.

Đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa; Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa chúc mừng đảng viên mới Thái Khắc Thịnh.

Đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và Chi bộ Phòng Chuyên đề chúc mừng đảng viên mới Thái Khắc Thịnh.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã kết nạp được 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 129 đảng viên.