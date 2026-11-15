Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức kết nạp 3 đảng viên

Sáng 15-11, tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa (cơ sở 3, phường Tây Nha Trang), Chi bộ Phòng Thời sự và Chi bộ Phòng Thư ký biên tập thuộc Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 3 quần chúng ưu tú. Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng các đảng viên, quần chúng ưu tú của đơn vị.

Đồng chí Lê Hoàng Triều - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Nguyễn Phước Minh Tuệ.

Đồng chí Lê Hoàng Triều trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Lê Mai Thanh Trường.

Đồng chí Lê Hoàng Triều trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Lê Kiều My.

Tại buổi lễ, các quần chúng ưu tú gồm: Nguyễn Phước Minh Tuệ, Lê Mai Thanh Trường (phóng viên Phòng Thời sự), Lê Kiều My (lưu trữ viên Phòng Thư ký biên tập) vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, thể hiện quyết tâm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Triều - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của các quần chúng ưu tú trong quá trình công tác và rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, đề nghị các đảng viên mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tích cực đóng góp vào các phong trào, hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò của người đảng viên trong xây dựng tập thể đoàn kết, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Chi bộ Phòng Thời sự đã kết nạp 3 đảng viên, Chi bộ Phòng Thư ký biên tập kết nạp 2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa lên 132 đảng viên.