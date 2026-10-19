Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình kết nạp 5 đảng viên mới

Tại buổi lễ, đại diện các chi bộ công bố và trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên. Trong đó, Chi bộ Thời sự - Truyền thông số và Chi bộ Chuyên đề - Dân tộc, mỗi chi bộ kết nạp 2 đảng viên, Chi bộ Thư ký biên tập và Kỹ thuật công nghệ kết nạp 1 đảng viên.

Đây là những quần chúng ưu tú đã trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, có ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Sầm Việt An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới Chi bộ Thư ký biên tập và Kỹ thuật công nghệ.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đọc lời tuyên thệ thể hiện quyết tâm tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới Chi bộ Thời sự - Truyền thông số.

Lãnh đạo Đảng uỷ Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng chúc mừng các đảng viên mới, đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Hoàng Văn Trọng, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình và Chi uỷ Chi bộ Chuyên đề - Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với 2 đảng viên mới.