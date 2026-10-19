Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình kết nạp 5 đảng viên mới
Ngày 19/10, Chi bộ Thời sự - Truyền thông số, Chi bộ Chuyên đề - Dân tộc, Chi bộ Thư ký biên tập và Kỹ thuật công nghệ trực thuộc Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.
Tại buổi lễ, đại diện các chi bộ công bố và trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên. Trong đó, Chi bộ Thời sự - Truyền thông số và Chi bộ Chuyên đề - Dân tộc, mỗi chi bộ kết nạp 2 đảng viên, Chi bộ Thư ký biên tập và Kỹ thuật công nghệ kết nạp 1 đảng viên.
Đây là những quần chúng ưu tú đã trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, có ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đọc lời tuyên thệ thể hiện quyết tâm tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo Đảng uỷ Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng chúc mừng các đảng viên mới, đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dang-bo-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-ket-nap-5-dang-vien-moi-3193556.html