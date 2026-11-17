Một người đàn ông 53 tuổi đang bị truy nã tại bang Kentucky (Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi chủ động tiếp cận cảnh sát và đề nghị được chở đi nhờ. Việc kiểm tra thông tin cá nhân khiến người này lập tức bị phát hiện đang có lệnh truy nã còn hiệu lực.

Ảnh minh họa: PEOPLE.

Theo tạp chí PEOPLE, vụ việc xảy ra hôm 15/11 tại thành phố Nashville, bang Tennessee. Khi các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Metropolitan Nashville đang tiến hành kiểm tra giao thông, một người đàn ông tên John Jackson, 53 tuổi, bất ngờ tiếp cận và đề nghị được đi nhờ xe.

Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ theo đề nghị, các sĩ quan đã kiểm tra thông tin cá nhân của Jackson. Kết quả cho thấy người đàn ông này đang bị truy nã tại bang Kentucky.

Bản khai phục vụ việc bắt giữ cho biết, cảnh sát đã xác minh lệnh truy nã thông qua bộ phận lưu trữ hồ sơ trước khi tiến hành bắt giữ Jackson.

Sau đó, người đàn ông được đưa đến nhà tù hạt Davidson. Theo đài WKRN, tiền bảo lãnh tại ngoại của Jackson được ấn định ở mức 75.000 USD. Người này dự kiến được dẫn độ về hạt Jefferson, bang Kentucky, để tiếp tục xử lý theo quy định.

Jackson dự kiến ra hầu tòa vào ngày 17/11 tại khu vực trung tâm thành phố Nashville.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi người đàn ông đang bị truy nã lại chủ động tìm đến cảnh sát để nhờ giúp đỡ, qua đó vô tình khiến bản thân bị phát hiện và bắt giữ.