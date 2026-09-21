Đăng bài xúc phạm hàng xóm trên Facebook, người phụ nữ ở Gia Lai nhận cái kết 'đắng'

Theo VTC News, Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) thông tin, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với chị N.T.T. (Sinh năm 1989, trú tại xã Đức Cơ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng.

Trước đó, Công an xã Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.H. (Sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đức Cơ) về việc bị chị T. đăng bài viết trên mạng xã hội Facebook chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của chị và các thành viên trong gia đình.

Chị N.T.T tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an xã Đức Cơ)

Theo chị H., nguyên nhân sự việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ do hiểu nhầm trong cuộc sống hàng ngày. Dù phía bị hại đã yêu cầu gỡ bỏ, chị T. vẫn cố tình giữ nguyên bài viết trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và đời sống của gia đình nạn nhân.

Theo báo Lao Động, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ vụ việc.

Làm việc với cơ quan Công an, chị N.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cho biết nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân, thiếu kiềm chế trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, chị N.T.T. đã gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an xã Đức Cơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

(Tổng hợp)

Tổng hợp