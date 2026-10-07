Đăng bài vu khống người khác trên mạng, bị phạt 12,5 triệu đồng

Công an xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Đ.T.T.T. (SN 1996, trú xã Hòa Tiến) do đăng tải thông tin sai sự thật, dùng lời lẽ thô tục để vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.K.T. (SN 1997, trú cùng xã) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết kèm hình ảnh cá nhân và thông tin công việc của chị. Nội dung bài viết có nhiều thông tin bịa đặt, lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín.

Bài viết sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống gia đình của chị T., hiện là giáo viên.

Làm việc với cơ quan Công an, Đ.T.T.T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm

Qua xác minh, Công an xã Hòa Tiến xác định Đ.T.T.T. là người đăng tải bài viết. Làm việc với cơ quan Công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, T. nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết.

Căn cứ Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15.5.2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, Công an xã Hòa Tiến đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt Đ.T.T.T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an xã Hòa Tiến khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống hoặc sử dụng lời lẽ thô tục để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an cũng đề nghị người sử dụng mạng xã hội nâng cao ý thức trách nhiệm, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, tránh để những phát ngôn, nội dung trên không gian mạng dẫn đến vi phạm pháp luật.