Đăng bài viết sai sự thật về doanh nghiệp, người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 16/10, Công an phường Đông Hải (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về doanh nghiệp trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 30/9, Công an phường Đông Hải phát hiện một tài khoản Tiktok đăng tải bài viết chứa thông tin trái chiều, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty Cổ phần thương mại Gia Trang.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành xác minh danh tính tài khoản Tiktok, thu thập tài liệu, chứng cứ và mời người phụ nữ lên trụ sở làm việc.

Người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật về doanh nghiệp làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, sau khi được cán bộ công an phường phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội, người phụ nữ đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của bản thân; tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Đông Hải đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng.

Vụ việc là lời nhắc nhở đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thận trọng kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Không chia sẻ thông tin sai sự thật, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.