Đăng bài thơ 'Thịt chó' do AI tạo, người phụ nữ bị công an mời làm việc

Ngày 21/9, Công an xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đã mời chị L.T.N.L., trú trên địa bàn, đến làm việc liên quan đến việc đăng tải hình ảnh bài thơ “Thịt chó” trên mạng xã hội.

Chị L.T.N.L. làm việc với Công an xã Quỳ Châu.

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản cá nhân của chị L. chia sẻ hình ảnh trông giống một trang sách giáo khoa, trong đó có bài thơ mang tên “Thịt chó”.

Kết quả xác minh cho thấy hình ảnh này được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể khiến người xem hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học.

Làm việc với cơ quan công an, chị L. cho biết đã tải hình ảnh từ mạng xã hội rồi đăng lại nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác trên trang cá nhân.

Sau khi được giải thích các quy định liên quan, chị L. đã gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm. Do đây là lần đầu vi phạm, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Quỳ Châu chỉ nhắc nhở, không xử phạt hành chính.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân kiểm chứng nội dung trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt với hình ảnh cắt ghép hoặc do AI tạo ra, tránh làm sai lệch thông tin và gây hiểu nhầm.