Đăng bài đòi nợ trên Facebook, người phụ nữ mất 7,5 triệu đồng

Ngày 22/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Công an xã Đak Nhau vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội khi chưa được phép của người trong ảnh.

Trước đó, ngày 26/8, Công an xã Đắk Nhau tiếp nhận đơn tố giác của bà N.H.P. về việc bị bà N.K.A. (trú cùng địa phương) đăng tải hình ảnh của bà P. cùng chồng lên trang Facebook cá nhân để thúc giục trả nợ khi chưa được sự đồng ý.

Tiến hành xác minh và làm việc với các bên liên quan, bà N.K.A. đã thừa nhận hành vi đăng ảnh tự ý nhằm mục đích đòi nợ. Hành vi này đã xâm phạm quyền riêng tư, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự và hình ảnh của vợ chồng bà P.

Công an xã Đak Nhau làm việc với bà N.K.A. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Công an xã Đắk Nhau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà N.K.A.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt là tôn trọng quyền riêng tư và quyền đối với hình ảnh cá nhân của người khác. Dù giữa các bên có tranh chấp tài sản hay nghĩa vụ trả nợ, người dân tuyệt đối không tự ý đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh hoặc video cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người liên quan.

Việc tự ý phát tán thông tin trái phép có thể dẫn đến rủi ro pháp lý nghiêm trọng cho chính người đăng. Trong trường hợp phát hiện thông tin, hình ảnh cá nhân của mình bị sử dụng trái phép, người dân nên chủ động lưu giữ chứng cứ và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.