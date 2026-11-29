Cơ quan công an làm việc với bà N.T.C.L. Ảnh: CATPH

Ngày 29.11, thông tin từ Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cho biết, đơn vị này vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà N.T.C.L. về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của chủ một cơ sở spa trên mạng xã hội facebook.

Trước đó, cuối tháng 10, bà L. đã đến một cơ sở spa trên địa bàn để lấy nhân mụn và mua sản phẩm điều trị mụn. Sau khi sử dụng sản phẩm, da của bà L. bị ngứa, nổi đỏ nên phải đi khám da liễu.

Bà L. và cơ sở spa đã trao đổi nhưng không thống nhất phương án bồi thường nên đã bức xúc đăng bài “bóc phốt” vào các hội, nhóm trên mạng xã hội facebook. Bài viết có kèm theo hình ảnh trang cá nhân facebook của chủ spa và ảnh chụp tin nhắn của cả 2 bên.

Ngày 31.10, chủ cơ sở spa đã có trình báo đến cơ quan công an về bài viết trong các hội, nhóm với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự và hình ảnh cá nhân chủ spa lẫn cơ sở kinh doanh.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng xác định bà N.T.C.L là chủ tài khoản đăng tải các bài viết nói trên. Dù sau đó, người này đã gỡ bài viết nhưng lại đăng nội dung khác có tính chất đe dọa chủ cơ sở spa.

Làm việc với cơ quan Công an, bà L. thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15.5.2026 của Chính phủ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp hoặc quyền lợi chính đáng bị xâm phạm cần phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền như UBND cấp xã, cơ quan công an, Hội Bảo vệ người tiêu dùng hoặc ứng dụng HueS để được xem xét, giải quyết theo quy định; không tự ý đăng tải thông tin xúc phạm người khác trên mạng xã hội.

Đồng thời, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần bảo đảm tư vấn trung thực, đúng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thiện chí giải quyết phản ánh của khách hàng. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xử lý theo quy định.