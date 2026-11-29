Ngày 29/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với bà N.T.C.L (SN 1992, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín một chủ cơ sở spa tại Huế.

Trước đó, ngày 31/10 vừa qua, chủ một cơ sở spa trên địa bàn TP Huế phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết trong các hội, nhóm “Hội spa Huế”, “Sinh viên Đại học Huế” với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, hình ảnh của mình và cơ sở kinh doanh. Ngay sau đó, chủ cơ sở này đã có đơn trình báo Phòng An ninh mạng Công an TP Huế.

Bà N.T.C.L (ngồi ngoài cùng, bên phải) tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế làm rõ, chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, hình ảnh cơ sở spa là bà N.T.C.L.

Làm việc với cơ quan Công an, bà L cho biết, ngày 27/10, bà đến cơ sở spa để lấy nhân mụn và mua một sản phẩm trị mụn. Sau khi sử dụng, da bà bị ngứa, đỏ nên đi khám bác sĩ da liễu. Sau đó, bà L trao đổi về việc bồi thường với cơ sở spa nhưng không thống nhất nên bà L bức xúc và đăng bài “bóc phốt” kèm hình ảnh trang Facebook cá nhân của chủ spa và tin nhắn giữa hai bên lên mạng xã hội.

Sau đó, dù đã gỡ bài viết này nhưng bà L tiếp tục đăng một bài viết khác lên mạng xã hội có nội dung đe dọa chủ cơ sở spa.

Sau khi làm rõ hành vi vi phạm, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với bà N.T.C.L theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.