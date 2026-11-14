Đăng bài 'bóc phốt' để cưỡng đoạt tài sản, quản trị viên bị tạm giữ

Đối tượng Đàm Hải Hoàng. Ảnh: CAHP

Ngày 12/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ việc một số tài khoản, Fanpage đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng điện thoại di động, lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, liên kết quản trị 25 Fanpage. Trong số này có 7 Fanpage mang tên “Cấm Xoá Bài”, 5 Fanpage “Thằng Rách Việc”, 2 Fanpage “Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” cùng nhiều trang khác.

Các tài khoản, Fanpage này còn tham gia quản trị 3 hội nhóm gồm “Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng”, “Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” và “Báo Chốt Hải Phòng”.

Cơ quan Công an xác định Hoàng trực tiếp quản lý, sử dụng hệ thống tài khoản, Fanpage và hội nhóm trên để đăng thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác. Việc sử dụng nhiều tài khoản, Fanpage khác nhau còn nhằm che giấu danh tính người quản lý, phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật. Những nội dung này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động kinh doanh của người liên quan.

Quá trình xác minh cho thấy, một số cá nhân đã chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng hoặc qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của Hoàng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu được xác định là hơn 100 triệu đồng. Các khoản tiền này đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, xác minh những cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin, tạo sức ép rồi nhận tiền, lợi ích vật chất liên quan đến việc gỡ bài. Cá nhân, tổ chức liên quan đến các tài khoản, Fanpage nêu trên được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng để phối hợp điều tra.