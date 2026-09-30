Đăng ảnh cầm dao tự chế lên TikTok để thể hiện, nam sinh bị mời làm việc

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Krái phát hiện tài khoản TikTok của 1 thanh niên đăng tải hình ảnh của chính mình ngồi trên xe máy, tay cầm 1 con dao tự chế dài khoảng 1,2 m với mục đích để thể hiện, khoe mẽ bản thân.

Hình ảnh N. cầm dao tự chế đăng lên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Nhận thấy đây là hình ảnh độc hại, mang tính chất cổ xúy bạo lực, có thể ảnh hưởng xấu trên không gian mạng, Công an xã đã tiến hành xác minh.

Trong sáng 30-9, Công an xã mời thanh niên trên là L.C.N. (SN 2011, trú tại xã Ia Krái, học sinh 1 trường THPT trên địa bàn xã Ia Krái) đến làm việc.

Lực lượng Công an đã thu giữ con dao tự chế của N. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ con dao tự chế của N. Đồng thời, giáo dục, răn đe, yêu cầu N. viết cam kết và gửi thông báo về nhà trường, phụ huynh đề nghị phối hợp quản lý, giáo dục.

Làm việc với cơ quan chức năng, N. thừa nhận đăng bức ảnh trên nhằm thể hiện bản thân trên TikTok và đã tự nguyện xóa tấm ảnh cùng một số hình ảnh không phù hợp trên mạng xã hội.