Đăng ảnh AI tạo bài thơ trong sách giáo khoa, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị công an mời làm việc

Công an phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) làm việc với công dân D.T.H vì hành vi đăng tải hình ảnh có nội dung gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học. Ảnh: Công an phường Phượng Sơn

Công an phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Phượng Sơn phát hiện tài khoản của công dân D.T.H, trú trên địa bàn phường, đăng tải hình ảnh có nội dung gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học.

Hình ảnh được đăng tải là nội dung được cắt ghép từ hình ảnh trong sách giáo khoa, sau đó kết hợp với nội dung do AI tạo bài thơ "Thịt chó" nhằm tạo sự chú ý, thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Tại Công an phường Phượng Sơn, công dân D.T.H cho biết hình ảnh được tải lại từ trên mạng và đăng tải với mục đích "câu view", tăng tương tác.

Tại buổi làm việc, Công an phường đã phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu D.T.H gỡ bỏ nội dung vi phạm và viết cam kết không tái phạm.

Theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức; trường hợp cá nhân có cùng hành vi thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt của tổ chức, tương ứng 10.000.000 - 15.000.000 đồng.

Qua sự việc trên, Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo công dân kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không tùy tiện cắt ghép hình ảnh, nội dung rồi đăng tải theo hướng gây hiểu sai bản chất sự việc; không chia sẻ lại những thông tin chưa được kiểm chứng chỉ vì muốn "câu view", "câu like", tăng tương tác.

Công an phường Phượng Sơn lưu ý khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, công dân cần chủ động kiểm tra từ các nguồn chính thống trước khi tương tác hoặc chia sẻ. Mỗi lượt "like", mỗi lượt "share" đều là một hành động trên không gian mạng, công dân cần sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không biến sự thiếu kiểm chứng thành nguồn phát tán thông tin sai lệch.