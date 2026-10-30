Đang ăn mì tôm, người đàn ông nuốt phải lưỡi dao lam, thủng hai thành thực quản

Sau khi được phát hiện có dị vật ở đoạn 1/3 trên thực quản tại một phòng khám tư, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Kết quả chụp X-quang và cắt lớp vi tính cho thấy một lưỡi dao lam nằm trong lòng thực quản, ngang mức đốt sống ngực D2-D3. Thành thực quản dày, phù nề, kèm tình trạng tràn khí lan tỏa trong trung thất và vùng nền cổ hai bên.

Đây là dấu hiệu của thủng thực quản – tổn thương nguy hiểm có thể dẫn đến viêm trung thất, áp xe, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Thách thức của ca bệnh là lưỡi dao lam có cạnh sắc, cắm sâu vào hai thành thực quản đối diện nhau. Vị trí tổn thương nằm ở đoạn thực quản hẹp, không gian thao tác nội soi hạn chế. Nếu lấy dị vật không đúng kỹ thuật, vết thủng có thể rộng thêm, khiến tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng hơn.

Qua nội soi, các bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20cm, cắm sâu vào hai thành thực quản. Ảnh: Lê Đạt

Sau khi lấy dị vật, ê-kíp phát hiện hai vết rách lớp cơ đối diện nhau, mỗi vết dài khoảng 2cm, trong đó có một vị trí thủng kèm thoát khí. Các bác sĩ sử dụng clip đôi để khép mép lỗ thủng và đường rách lớp cơ, sau đó bổ sung 9 clip đóng kín vùng niêm mạc.

Toàn bộ quá trình nội soi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút. Ngay trong cùng cuộc gây mê, ê-kíp Phẫu thuật tiêu hóa tiếp tục mở thông dạ dày và hỗng tràng để hỗ trợ điều trị.

Theo các bác sĩ, mở thông dạ dày giúp giải áp, hạn chế dịch và thức ăn trào ngược lên thực quản; trong khi đường mở thông hỗng tràng giúp nuôi dưỡng người bệnh mà không phải ăn qua đường miệng, tạo điều kiện cho tổn thương hồi phục.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi tại Khoa Gây mê hồi sức và rút ống nội khí quản vài giờ sau đó. Sáng hôm sau, người bệnh tỉnh táo, tự thở, các chỉ số tuần hoàn và hô hấp ổn định, được chuyển đến Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị kháng sinh, nuôi dưỡng và theo dõi tình trạng tràn khí trung thất.

Ekip tiến hành lấy dị vật, đóng lỗ thủng cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Đạt

Các bác sĩ cảnh báo, thủng thực quản có thể khiến dịch tiêu hóa và vi khuẩn tràn vào trung thất, gây viêm hoặc áp xe trung thất. Nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể phải trải qua phẫu thuật lớn, hồi sức kéo dài và đối mặt nguy cơ tử vong.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, đặc biệt là vật sắc nhọn như dao lam, kim hoặc xương, người dân tuyệt đối không cố nuốt thêm cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống; không tự móc họng hay dùng dụng cụ lấy dị vật vì có thể làm tổn thương nghiêm trọng hơn.

Nếu xuất hiện đau họng, đau ngực, khó nuốt, khó nói hoặc khó thở sau ăn uống, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Với các trường hợp khó thở hoặc đau ngực dữ dội, cần gọi cấp cứu 115.