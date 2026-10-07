Dancesport Việt Nam khẳng định sức cạnh tranh trên đấu trường thế giới

Thời gian qua Dancesport Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích rực rỡ. Ảnh: BTC

Những dấu ấn đáng nhớ tại Rome

Giải vô địch khiêu vũ thể thao thế giới WDSF 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 4-10 tại Rome (Italy), quy tụ 999 vận động viên đến từ 51 quốc gia. Trong cuộc tranh tài quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, Dancesport Việt Nam đã để lại những kết quả đáng chú ý, nổi bật là thành tích của Nguyễn Hoàng Ngọc và các cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương, Ngọc An - Tố Uyên.

Nguyễn Hoàng Ngọc là gương mặt nổi bật nhất của Dancesport Việt Nam tại giải đấu năm nay. Nữ vận động viên trẻ tranh tài ở nội dung U21 Solo Female Latin, với hơn 60 vận động viên đến từ 23 quốc gia.

Nguyễn Hoàng Ngọc là gương mặt nổi bật nhất của Dancesport Việt Nam. Ảnh: BTC

Đây là lần đầu tiên nội dung U21 Solo Female Latin được đưa vào chương trình Giải vô địch thế giới WDSF. Hoàng Ngọc phải trải qua 6 vòng đấu, với tổng thời gian thi đấu khoảng 12 giờ, từ 9 giờ đến 21 giờ. Việc duy trì phong độ trong một ngày thi đấu kéo dài, trước những đối thủ mạnh, đặc biệt là các vận động viên chủ nhà Italy, là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn thi đấu ổn định và giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu. Chung cuộc, Hoàng Ngọc đạt 594 điểm, giành Huy chương bạc. Danise Quadrini của Italy giành Huy chương vàng với 613 điểm, còn Beyza Mermutluoglu của Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ ba.

Vận động viên Hoàng Ngọc đoạt Huy chương bạc thế giới, nội dung đơn nữ U21 Latin. Ảnh: BTC

Ở nội dung WDSF Open Solo Female Latin Adult, Hoàng Ngọc cũng thi đấu xuất sắc và giành thêm tấm Huy chương bạc. Như vậy, nữ vận động viên Việt Nam khép lại giải đấu tại Rome với 2 Huy chương bạc thế giới. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Hoàng Ngọc sau khi cô trở thành đương kim vô địch châu Á Solo Female Latin và từng giành Huy chương đồng thế giới ở nhóm Adult.

Không chỉ có Hoàng Ngọc, các vận động viên Việt Nam còn tạo dấu ấn ở hệ thống WDSF Grandslam - đấu trường quy tụ đông đảo những cặp đôi hàng đầu thế giới. Cặp vận động viên Phan Hiển - Thu Hương đã có bước tiến đáng kể khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết WDSF Grandslam, xếp hạng 25 trong tổng số 101 cặp tham dự. Đây là thành tích tốt nhất của cặp đôi từ trước tới nay. So với mùa giải trước, khi Phan Hiển - Thu Hương chỉ dừng ở Top 48, việc vươn lên vị trí thứ 25 cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau quá trình tập luyện, thi đấu và cọ xát quốc tế.

Theo huấn luyện viên đội tuyển Dancesport Việt Nam Nguyễn Khánh Thi, giải Grandslam có tính cạnh tranh đặc biệt cao bởi mỗi quốc gia có thể đưa nhiều cặp vận động viên mạnh tham dự. Vì thế, việc vượt qua từng vòng đấu, cải thiện thứ hạng và tích lũy điểm số đều có ý nghĩa đối với quá trình phát triển của vận động viên.

Nhìn từ kết quả tại Rome, Dancesport Việt Nam đang có những bước tiến rõ rệt: Hoàng Ngọc khẳng định vị thế ở đấu trường châu Á và thế giới, Phan Hiển - Thu Hương tiến vào Top 25 Grandslam, trong khi Ngọc An - Tố Uyên tiếp tục rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Phan Hiển - Thu Hương đã vươn từ Top 48 lên vị trí thứ 25 thế giới. Ảnh: BTC

Cần đầu tư dài hạn để tạo vị thế mới

Huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thi cho hay, điều đáng mừng nhất sau những kết quả tại Rome không chỉ là các tấm huy chương hay thứ hạng, mà là việc vận động viên Việt Nam đang chứng minh khả năng cạnh tranh với những nền Dancesport mạnh.

Qua nhiều năm gắn bó với bộ môn này ở cả vai trò vận động viên, huấn luyện viên và tổ chức giải đấu, Khánh Thi cho rằng Việt Nam không thiếu tài năng. Vấn đề là cần tạo môi trường đủ tốt để các tài năng được phát triển liên tục, từ những năm đầu cho tới khi bước vào đấu trường đỉnh cao.

Dancesport đòi hỏi quá trình đầu tư lâu dài. Vận động viên phải tập luyện chuyên môn thường xuyên, tham gia các đợt tập huấn, thi đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm và điểm xếp hạng. Khánh Thi cho rằng điều đáng lo không phải Việt Nam thiếu thế hệ kế cận Phan Hiển - Thu Hương, bởi những vận động viên trẻ tài năng đã xuất hiện. Điều quan trọng là phải tạo được con đường phát triển bền vững để họ có thể theo đuổi thể thao thành tích cao mà không bị gián đoạn bởi những khó khăn ngoài chuyên môn.

Còn vận động viên Phan Hiển, việc được thi đấu thường xuyên tại các giải quốc tế có trình độ cao là yếu tố rất quan trọng. Mỗi lần thi đấu là một cơ hội để vận động viên kiểm chứng trình độ, nhận ra khoảng cách với các đối thủ hàng đầu và điều chỉnh quá trình tập luyện.

Phan Hiển - Thu Hương tạo bước tiến lớn khi vươn lên hạng 25 Grandslam (thế giới). Ảnh: BTC

Bước tiến từ Top 48 lên hạng 25 Grandslam của Phan Hiển - Thu Hương là minh chứng rõ cho hiệu quả của quá trình tích lũy. Theo anh, muốn tiến xa hơn, vận động viên không thể chỉ tập luyện trong nước mà cần thường xuyên được cọ xát với những đối thủ mạnh.

Một hướng đi được Khánh Thi đặc biệt quan tâm là đưa các giải đấu quốc tế lớn về Việt Nam. Trong nhiều năm, chị đã chủ động làm việc với Liên đoàn thế giới để đưa các giải Dancesport quốc tế về nước, thậm chí có giải đấu được tổ chức từ nguồn kinh phí cá nhân.

Ngọc An - Tố Uyên cũng có những bước tiến tích cực khi giành hạng 52, tiến gần Top 48 thế giới. Ảnh: BTC

Theo Khánh Thi, tổ chức giải quốc tế tại Việt Nam không chỉ giúp vận động viên trong nước có cơ hội thi đấu với các đối thủ mạnh ngay trên sân nhà, mà còn giảm áp lực chi phí di chuyển. Các huấn luyện viên có điều kiện quan sát, học hỏi; khán giả được tiếp cận Dancesport đỉnh cao; Việt Nam đồng thời nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.

Tháng 12-2026, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Giải vô địch thế giới Dancesport tại Ninh Bình. Đây được kỳ vọng sẽ là cơ hội để các vận động viên Việt Nam được tranh tài ngay trên sân nhà với những đối thủ hàng đầu thế giới, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.