Dance showcase: VÌ? - Hành trình người trẻ theo đuổi ước mơ qua từng bước nhảy

Chương trình diễn ra từ 18h30 đến 21h, LCD Crewz khuấy động sân khấu bằng tiết mục mở màn Hơn Là Bạn. Sau đó, người xem đi qua từng chương của buổi diễn. Chương Vui tạo không khí tươi mới với Ngẫu Nhiên x Họa Sĩ Bầu Trời, sôi động cùng No Internet và DDD x Love Game, cùng phần trình diễn của khách mời KHÓI.

Dance Showcase: VÌ? mở đầu đầy sôi động với tiết mục nhảy hiện đại “Hơn là bạn”. Ảnh: Quốc Quân.

Ước mơ trở thành họa sĩ vẽ những bầu trời trong xanh trong tiết mục “Ngẫu nhiên x Họa sĩ bầu trời”. Ảnh: Quỳnh Hảo.

Những dancer trong những bộ đồ ngủ ví von về ước mơ. Ảnh: LCD Crewz.

Khách mời đặc biệt KHÓI. Ảnh: Quốc Quân.

Cuộc đối thoại với những ước mơ thuở bé. Ảnh: LCD Crewz.

Các vũ công đầy năng lượng trong “No Internet”. Ảnh: LCD Crewz.

Chương Vinh bùng nổ sân khấu với các bài có tiết tấu nhanh, năng động cùng shuffle dance Tit for tat x Sports car và Feel the way x You x Body, "cháy" với Lick the beat và 3 Bích. Sau đó, khán giả có 15 phút giải lao giữa giờ.

Chương Vinh vừa ma mị vừa bùng nổ với tiết tấu nhanh của “3 Bích”. Ảnh: LCD Crewz.

Lần đầu tham gia dance showcase, bạn Nguyễn Gia Huy (học sinh lớp 10A13, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) cho biết bản thân không khỏi xúc động và ngưỡng mộ khi chứng kiến các dancer tự tin trình diễn trên sân khấu, dám theo đuổi và sống hết mình với đam mê. Bên cạnh đó, mỗi chương của chương trình cũng mang đến cho Gia Huy những cung bậc cảm xúc khác nhau: Nếu “Vui” tiếp thêm năng lượng thì “Vinh” lại khiến bạn hào hứng, muốn hòa mình vào từng nhịp nhảy cùng các dancer.

Ở chương Vấp, không khí showcase trở nên trầm lắng hơn qua ba tiết mục Chihiro x ilomilo, Đừng kết thúc hôm nay và Tụi mình đã có nỗi buồn thật đẹp. Đặc biệt, sự kết hợp giữa ca khúc giàu cảm xúc và phần vũ đạo sáng tạo trong tiết mục cuối đã gây ấn tượng với bạn Lương Nhật Anh (cựu học sinh trường), mang đến một màn trình diễn vừa mãn nhãn, vừa đậm chất nghệ thuật.

Mashup “Chihiro x ilomilo” để lại sâu lắng và suy nghĩ cho khán giả. Ảnh: LCD Crewz.

Phân cảnh nổi bật trong “Chihiro x ilomilo”. Ảnh: LCD Crewz.

Lắng đọng và mãn nhãn trước vũ điệu với hai dancer Việt Hoàng (phải) và TB (trái) trong "Tụi mình đã có nỗi buồn thật đẹp". Ảnh: LCD Crewz.

Chương Vẹn khép lại chương trình với Tell the kids I love them, Em đừng khóc và Vì sao x Tầng mây thứ 8, cùng phần biểu diễn của khách mời THE ALCHEMIX. Những câu chuyện được kể qua showcase cũng gợi nhắc khán giả về hành trình của chính mình.

Khách mời THE ALCHEMIX trong chương cuối Vẹn. Ảnh: LCD Crewz.

Màn chào kết “Vì sao x Tầng mây thứ 8” từ LCD dành cho khán giả. Ảnh: Quỳnh Hảo.

Theo BTC, showcase “VÌ?” được tổ chức nhằm tạo sân chơi nghệ thuật cho học sinh và các bạn trẻ yêu thích nhảy hiện đại, đồng thời lan tỏa những góc nhìn đa dạng về văn hóa nhảy đến cộng đồng. Bạn Hoàng Thảo Nhi (Trưởng Ban Tổ chức chương trình) chia sẻ: “Mỗi người chúng ta đều bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ bằng một chữ ‘Vì’ khác nhau. Thông qua đêm diễn, chúng mình mong muốn mang đến những tiết mục nhảy được đầu tư chỉn chu, đồng thời kể những câu chuyện về lý do mỗi người lựa chọn theo đuổi ước mơ của mình.”

LCD Crewz là câu lạc nhảy hiện đại trực thuộc Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), thành lập năm 2008 với châm ngôn “Talk Less Dance More”. Sau 18 năm hoạt động, câu lạc bộ đạt nhiều thành tích tại các sân chơi như Universe Dance Competition (Á quân năm 2025, Top 4 năm 2023) và Vũ Điệu Thanh Xuân (Quý quân hai năm 2024 và 2025),... Dance showcase: VÌ? là chương trình thứ hai tiếp nối Dance showcase: SEASONS (2023).