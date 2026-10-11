DANAFF 2027: Kết nối điện ảnh châu Á với thế giới

Khai mạc DANAFF IV - Mở rộng “Nhịp cầu điện ảnh từ châu Á ra thế giới”

UBND TP. Đà Nẵng vừa có kế hoạch tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ V năm 2027 (DANAFF V).

Theo đó, DANAFF V với khẩu hiệu “DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới” dự kiến diễn ra từ 27.6 đến 3.7.2027. Một số hoạt động mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 24.6.

UBND TP. Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) là các đơn vị chỉ đạo; Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Các sự kiện chính gồm lễ khai mạc, bế mạc và trao giải, dự kiến diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana. Các chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tiếp sóng trên Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, các đài truyền hình địa phương và phát trên nền tảng số.

Lễ khai mạc, bế mạc và trao giải, dự kiến diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana

Về nội dung chuyên môn, chương trình phim dự thi gồm hai hạng mục: “Giải thưởng Phim châu Á dự thi” và “Giải thưởng Phim Việt Nam dự thi”.

Bên cạnh đó, DANAFF V dự kiến tổ chức nhiều chương trình phim không dự thi, như “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, “Chương trình Tuyển chọn Phim Việt Nam”, “Toàn cảnh điện ảnh châu Á” và chương trình giới thiệu phim của các nền điện ảnh APEC.

Trong đó, “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” giới thiệu các phim sản xuất từ ngày 1.5.2026 đến 15.4.2027, đã được cấp phép phổ biến và được Ban Tổ chức tuyển chọn.

Liên hoan phim cũng dự kiến có chương trình chiếu phim theo chủ đề về Đà Nẵng do địa phương lựa chọn (nếu có), cùng các suất chiếu giới thiệu tác phẩm của đối tác và những khách mời nổi tiếng của điện ảnh thế giới.

Một trong những nội dung đáng chú ý của DANAFF V là chuỗi hoạt động chuyên môn, đào tạo và xúc tiến công nghiệp điện ảnh. Các hội thảo dự kiến gồm “Hình ảnh người phụ nữ trong phim Việt Nam” và “Phát triển công nghiệp điện ảnh - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

Các chương trình khác gồm Diễn đàn Điện ảnh APEC, Tâm điểm Điện ảnh APEC, lớp học nghề với chuyên gia điện ảnh quốc tế (Master Class), chương trình Tài năng triển vọng DANAFF (DANAFF Talents), workshop “Ươm mầm tài năng” dành cho những người trẻ có khả năng, đam mê diễn xuất và Vườn ươm Dự án (Chợ Dự án phim).

Chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh (DANAFF Industry Days) tiếp tục là một nội dung trong kế hoạch, hướng đến thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nhà làm phim và những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Trong khi đó, DANAFF’s Cinephiles được tổ chức nhằm xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh tại Đà Nẵng.

Liên hoan phim cũng dự kiến trao Giải Thành tựu điện ảnh cho tối đa 3 nhà làm phim xuất sắc của thế giới hoặc châu Á, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật đối với nghệ thuật điện ảnh.

DANAFF V với nhiều hoạt động chuyên môn, đào tạo và kết nối điện ảnh quốc tế

Song song với các chương trình chính, DANAFF V dự kiến tổ chức nhiều hoạt động bên lề như dâng hương của nghệ sĩ tham dự Liên hoan phim, gian hàng DANAFF, chiếu phim ngoài trời kết hợp giao lưu với khán giả, gặp gỡ báo chí cùng các nhà làm phim và ngôi sao điện ảnh Việt Nam, quốc tế.

Chương trình Cinema Talk cũng tạo không gian giao lưu, trao đổi giữa các nhà làm phim trong nước và quốc tế, góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng.

Đáng chú ý, không gian trải nghiệm “Đà Nẵng - Điểm đến điện ảnh” sẽ giới thiệu hình ảnh, thông tin về những bối cảnh quay tiêu biểu tại địa phương. Thông qua mã QR, người tham quan có thể tiếp cận dữ liệu về địa điểm quay, đồng thời tìm hiểu thông tin về hạ tầng, khách sạn, vận chuyển, thiết bị, nhân lực và quy trình hỗ trợ các đoàn làm phim.