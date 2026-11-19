Sau khi tài tử Robert Pattinson được lựa chọn vào vai James Bond trong phần phim thứ 26, sự chú ý đổ dồn vào mẫu xe tiếp theo sẽ đồng hành cùng chàng điệp viên hào hoa của nước Anh.

Chia sẻ với truyền thông đầu năm nay, Giám đốc điều hành Aston Martin Adrian Hallmark khẳng định tầm quan trọng của loạt phim 007 trong việc thu hút khách hàng đến với thương hiệu, đồng thời tiết lộ sự ngưỡng mộ đối với mối liên kết giữa Aston Martin và James Bond.

Nhiều câu hỏi được đặt ra về việc mẫu xe nào sẽ đồng hành cùng tài tử Robert Pattinson trong phần phim Điệp viên 007 mới. (Ảnh: Amazon News)

Siêu xe Aston Martin Valhalla đã xuất hiện trong tựa game 007: First Light. Trong khi đó, các mẫu xe gồm Vanquish thế hệ mới, DB5 cổ điển và Lotus Type 135 (dự kiến mang tên Esprit) cũng được đồn là những ứng viên sáng giá cho phần phim thứ 26.

Dù mẫu xe nào được lựa chọn cho Robert Pattinson, bạn đồng hành mới của 007 cũng sẽ phải vượt qua cái bóng rất lớn của 8 mẫu xe kinh điển dưới đây:

1. Aston Martin DB5

Không mẫu xe nào gắn liền với hình tượng James Bond hơn chiếc Aston Martin DB5. Xuất hiện lần đầu trong phần phim Goldfinger (Ngón tay vàng) năm 1964 cùng tài tử Sean Connery.

Trong phim, DB5 được trang bị loạt thiết bị đặc chủng như trục bánh xe tích hợp lưỡi cắt lốp, kính chống đạn, tấm chắn thép bảo vệ phía sau, vòi phun dầu và màn khói, cặp súng máy giấu sau đèn báo rẽ phía trước cùng ghế phụ phóng thoát hiểm kích hoạt qua nút bấm trên cần số.

Thành công vang dội giúp DB5 trở lại và hiện diện xuyên suốt kỷ nguyên của Daniel Craig từ Casino Royale (Sòng bạc hoàng gia), Skyfall (tử địa Skyfall), Spectre (Bóng ma) cho tới No Time to Die (Không phải lúc chết).

2. Lotus Esprit S1

Mẫu xe duy nhất sánh ngang với Aston Martin DB5 về độ nhận diện trong “vũ trụ” 007 là mẫu Lotus Esprit S1 màu trắng trong The Spy Who Loved Me (Điệp viên tôi yêu) năm 1977, biểu tượng gắn liền với thời kỳ của tài tử Roger Moore.

Trong chuyến điều tra vụ mất tích tàu ngầm hạt nhân tại Sardinia (Italy), chiếc Esprit của Bond được trang bị vòi phun xi măng, thiết bị rải mìn và hệ thống tên lửa. Khoảnh khắc kinh điển nhất diễn ra khi Bond lao chiếc siêu xe khỏi cầu cảng xuống biển rồi gạt công tắc biến xe thành tàu ngầm để cắt đuôi kẻ địch.

Trên thực tế, do không đủ kinh phí chế tạo tàu ngầm kín nước hoàn chỉnh, đoàn làm phim đã ốp lớp vỏ sợi thủy tinh của Lotus Esprit lên một chiếc tàu lặn ướt, được điều khiển bởi hai thợ lặn mang bình dưỡng khí ẩn mình bên trong khoang xe.

3. Aston Martin DB10

DB10 được coi là một trong những mẫu xe đẹp nhất lịch sử loạt phim dù không được mở bán thương mại. Thời điểm bộ phim ra rạp, ít người biết rằng DB10 sử dụng khung gầm và nền tảng kỹ thuật của mẫu Aston Martin Vantage thế hệ kế tiếp, được đưa lên màn ảnh rộng sớm hơn hai năm trước khi ra mắt công chúng.

Aston Martin chỉ chế tạo tổng cộng 10 chiếc DB10, một trong số đó dù không đủ điều kiện pháp lý để lăn bánh trên đường phố vẫn được bán đấu giá tới 2,4 triệu bảng Anh, vượt xa mức dự kiến 1,5 triệu bảng.

4. Sunbeam Alpine

Trong phần phim đầu tiên Dr. No (Tiến sĩ No) năm 1962, với ngân sách sản xuất chưa đầy 1 triệu bảng Anh, điệp viên 007 của Sean Connery chưa có những cỗ máy tối tân mà chỉ cầm lái một chiếc xe mui trần hai chỗ Sunbeam Alpine đi thuê tại Jamaica (thực tế đoàn phim phải mượn xe của một người dân địa phương).

5. Aston Martin DBS

Khi loạt phim 007 tái khởi động vào năm 2006 với Casino Royale, hình tượng điệp viên do Daniel Craig thủ vai chuyển sang phong cách gai góc, thực tế và loại bỏ các thiết bị viễn tưởng.

Mẫu Aston Martin DBS xuất hiện trên phim sớm hơn một năm trước khi mở bán thương mại cũng hoàn toàn không có vũ khí ẩn, nhưng lại đi vào lịch sử nhờ cảnh hành động thực tế.

Trong pha rượt đuổi ban đêm để giải cứu Vesper Lynd (Eva Green), Bond bất ngờ phát hiện cô bị trói nằm giữa đường và phải đánh lái gấp. Cú va chạm làm chiếc DBS lộn nhào 7 vòng liên tiếp trên không trung trước khi biến dạng hoàn toàn, chính thức xác lập kỷ lục thế giới Guinness cho cảnh lật xe trên phim.

6. Ford Mustang Mach 1

Trong Diamonds Are Forever (Kim cương vĩnh cửu) năm 1971, Sean Connery đã mượn mẫu xe cơ bắp Mỹ Ford Mustang Mach 1 đời 1971 của cô nàng buôn lậu kim cương Tiffany Case (Jill St. John) để thực hiện màn rượt đuổi với cảnh sát giữa trung tâm Las Vegas.

Đoạn kết của cuộc truy đuổi đã trở thành một trong những giai thoại nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh về lỗi biên tập. Để lách qua một con hẻm cực hẹp, Bond điều khiển chiếc Mustang nghiêng đi trên hai bánh bên phải lúc tiến vào đầu hẻm, nhưng ở cảnh quay chiếc xe thoát ra ở cuối con hẻm, xe lại đang nghiêng trên hai bánh bên trái.

7. BMW Z8

Sau hai mẫu Z3 và sedan 750iL, chiếc roadster mui trần BMW Z8 trong The World Is Not Enough (Thế giới không đủ) năm 1999 là mẫu xe khép lại thỏa thuận hợp tác giữa hãng xe Đức và thương hiệu 007 dưới thời tài tử Pierce Brosnan.

Chiếc BMW Z8 tích hợp hàng loạt công nghệ như điều khiển xe từ xa qua móc chìa khóa, vỏ giáp titan chống đạn và giấu hai quả tên lửa đất đối không sau khe thoát gió ở vòm bánh trước. Tuy nhiên, không có chiếc BMW Z8 nguyên bản nào bị phá hủy trên phim trường. Lý do là bởi xe chưa kịp sản xuất thương mại vào thời điểm bấm máy, đoàn phim đã sử dụng các mô hình lắp động cơ Chevrolet Corvette để thực hiện cảnh quay.

8. Citroën 2CV

Không phải lúc nào James Bond cũng có sẵn siêu xe đắt tiền để thoát thân. Trong phần phim For Your Eyes Only (Riêng cho đôi mắt em) năm 1981, khi bị các tay súng truy sát trên sườn đồi ở Tây Ban Nha, Bond (Roger Moore) và nữ chính Melina Havelock (Carole Bouquet) chỉ có duy nhất chiếc xe bình dân Citroën 2CV màu vàng để chạy trốn.

Để chiếc xe nhỏ bé có thể thực hiện những màn đổ đèo và bay nhảy tốc độ cao, êkip phim đã tháo bỏ khối động cơ 2 xi-lanh dung tích 602cc nguyên bản và thay bằng động cơ 4 xi-lanh lớn hơn lấy từ mẫu Citroën GS. Sau khi bộ phim công chiếu, hãng xe Pháp cũng tung ra thị trường phiên bản thương mại đặc biệt Citroën 2CV 007 với màu sơn vàng đồng nhất, gắn logo 007 trên cửa và nắp cốp kèm các miếng decal giả vết đạn bắn trên thân xe.