Dàn xe địa hình 'khủng' gầm rú, VOC 2026 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Sáng 31/10, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội), Giải đua ô tô địa hình Việt Nam (Vietnam Offroad Cup - PVOIL VOC 2026) chính thức khai mạc, mở ra những ngày đua tranh quyết liệt giữa các tay đua xe địa hình từ các câu lạc bộ trên cả nước. Trước đó, từ 30/10, nhiều nội dung của một số phân hạng của VOC 2026 đã được khởi tranh.

Đây là mùa giải thứ 19 của VOC và là năm đầu tiên giải có tên Vô địch quốc gia. VOC 2026 cũng là giải đấu với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 88 đội đăng ký thi đấu với hơn 176 vận động viên, tranh tài ở 24 đường thi, 50 bài thi với 1.040 lượt thi đấu.

Ông Phạm Văn Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc VOC 2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ông Phạm Văn Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, việc tổ chức Giải góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, có tổ chức; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ.

"Giải VOC giúp lan tỏa ý thức lái xe an toàn, tinh thần trách nhiệm và phát huy khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ cộng đồng tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Hà Nội, phát triển du lịch thể thao, huy động nguồn lực xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế thể thao của Thủ đô", ông Tài nhấn mạnh.

Các đội thi đi qua khu vực cổng chào như một nghi thức khởi động cho giải đua. Ảnh: Hoàng Hiệp

VOC 2026 năm nay được chia thành 4 hạng thi đấu gồm: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao; Chuyên nghiệp (Mở rộng). Các tay đua hàng đầu cùng tranh tài trong 3 ngày, từ 30/10-1/11 trên "thánh địa off-road" Đồng Mô rộng tới khoảng 250ha bao gồm đủ mọi địa hình đa dạng như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy, khe suối cạn, cầu gỗ... và cả đường thi đêm Adventure vốn là "đặc sản" của các kỳ VOC.

Để đảm bảo tiến độ thi đấu trong khuôn khổ thời gian tổ chức và đồng thời tăng tính kịch tính, hấp dẫn cho giải, Ban Tổ chức VOC 2026 đã quyết định chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, đồng thời tổ chức một số đường thi song song theo cặp. Điều này không chỉ đặt ra thử thách lớn về sức bền và khả năng tập trung của các tay đua, mà còn đẩy giới hạn vận hành của những chiếc xe lên mức cao nhất, thể hiện đúng tinh thần “off-road - vượt qua mọi giới hạn”.

Việc khán giả được trực tiếp chứng kiến hai xe cùng hạng tranh tài liên tục trên hai đường thi liền kề, tạo nên không khí ganh đua sôi động, gay cấn, với nhịp độ thi đấu liên tục. Khán giả sẽ được trải nghiệm cảm giác phấn khích tột độ, hòa mình vào bầu không khí sôi động, nghẹt thở của lễ hội thể thao tốc độ lớn nhất năm.

4 phân hạng của Giải đua xe địa hình Việt Nam VOC PVOIL 2026 - Hạng SUV Cơ bản: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản SUV thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời,... - Hạng Bán tải Cơ bản: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản bán tải thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời,... - Hạng Nâng cao: Xe thi đấu phải là 1 phiên bản xe thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục như động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi,... Đối với xe mui trần, mui bạt (các loại tương tự Jeep, UAZ) phải có khung thép bảo vệ cabin chắc chắn liên kết vào khung xe để bảo vệ người lái trong các trường hợp lật xe. - Hạng Chuyên nghiệp: Là hạng thi đấu với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường. Xe thi đấu được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục; trừ các hạng mục không được phép như gắn xích hoặc sử dụng các loại lốp công cụ, lốp có đường kính trên 42 inch. Xe thi đấu ở hạng này có thể sử dụng khung xe dạng thang hộp (chassis rời) hoặc dạng ống tròn hàn liền cabin chịu lực (dạng buggy). Xe bắt buộc phải có vỏ cabin với đầy đủ: Nắp capo; nóc; các cánh cửa hoặc thanh chắn bảo vệ người (cao ít nhất 40cm tính từ sàn xe); kính lái, hoặc lưới thép khu vực kính lái với mắt lưới không lớn hơn 2cm; tai xe trước và sau; phải được trang bị dây đai an toàn 4 điểm trở lên,...