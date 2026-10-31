Dàn xe địa hình băng hố, lội bùn tại PVOIL VOC 2026

Ngày 31/10, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) chính thức khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Các xe đua lần lượt di chuyển qua khu vực cổng PVOIL VOC 2026 trong sự theo dõi của đông đảo khán giả. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Đây là mùa giải thứ 19 của PVOIL VOC và là lần đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống Giải Vô địch Quốc gia. Năm nay, giải quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài ở 4 hạng gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng). Giải có 23 đường thi cùng một đường đua đêm Adventure diễn ra tối 31/10, với tổng cộng 50 bài thi dành cho các hạng đấu.

Giải năm nay quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Hệ thống đường thi được bố trí trên diện tích hơn 150 ha, bao gồm nhiều dạng địa hình như đường đất, đồi dốc, rừng và đầm lầy. Các bài thi yêu cầu vận động viên kết hợp kỹ năng điều khiển phương tiện, lựa chọn hướng di chuyển và xử lý chướng ngại vật.

Để bảo đảm tiến độ trong ba ngày thi đấu, Ban tổ chức chia mỗi hạng thành hai nhóm, đồng thời bố trí một số đường thi song song theo cặp. Theo đó, khán giả có thể theo dõi hai xe cùng hạng tranh tài trên những đường thi liền kề.

Một tay đua trao đổi với trọng tài về kỹ thuật trước bài thi. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Các bài thi tại PVOIL VOC 2026 được bố trí trên nhiều dạng địa hình, từ đồi đất đến rừng và đầm lầy. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết việc tổ chức giải góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, có tổ chức; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ.

Theo ông, giải đấu còn góp phần lan tỏa ý thức lái xe an toàn, tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ cộng đồng tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Hà Nội, phát triển du lịch thể thao và đóng góp vào kinh tế thể thao của Thủ đô.

Những chướng ngại vật như vậy đòi hỏi vận động viên lựa chọn hướng di chuyển phù hợp và kiểm soát phương tiện trong quá trình vượt địa hình. Ảnh: BTC

Bên cạnh kỹ năng điều khiển, tình trạng kỹ thuật của phương tiện cũng là yếu tố quan trọng trong các bài thi địa hình. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Một chiếc xe gặp sự cố trong quá trình thi đấu. Ảnh: BTC

Mùa giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng 526 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch hạng Chuyên nghiệp (Mở rộng) nhận 100 triệu đồng; đội giành giải nhất hạng Nâng cao nhận 80 triệu đồng. Hai đội vô địch hạng SUV Cơ bản và Bán tải Cơ bản được nhận 50 triệu đồng mỗi đội.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải nhì, ba, giải cống hiến, giải ấn tượng và giải nhất ngày thi.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, PVOIL VOC 2026 còn tổ chức hoạt động trải nghiệm lái xe địa hình dành cho khán giả tại hai đường thử của Ford và Toyota.

Trong đó, đường thử Ford dài khoảng 1 km, đường thử Toyota dài khoảng 800 m, được thiết kế với các đoạn dốc, bùn lầy, hố so le và cua nghiêng. Hoạt động lái thử có sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật.