Đàn voi hoang dã khiến 11 trường học ở Indonesia phải đóng cửa

Voi Sumatra trong rừng tại huyện Bener Meriah, tỉnh Aceh, Indonesia. (Nguồn: Getty Images)

Biện pháp này được áp dụng tại 6 ngôi làng và sẽ duy trì cho đến khi tình hình được đánh giá là an toàn. Chính quyền huyện hy vọng học sinh có thể trở lại trường vào ngày 9/11 nếu nguy cơ được kiểm soát.

Người đứng đầu cơ quan Giáo dục huyện Bener Meriah, ông Saidi, cho biết một số trường đã báo cáo phát hiện voi ở gần khuôn viên. Có trường ghi nhận voi xuất hiện phía sau trường học, thậm chí đi vào khuôn viên khi trời nhiều mây.

Chính quyền địa phương khuyến cáo phụ huynh và nhà trường không để trẻ em đến gần những khu vực voi thường xuất hiện hoặc có thể đi qua. Theo nhà chức trách, việc bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên cần được ưu tiên trong thời điểm hiện nay.

Tình trạng voi hoang dã xuất hiện gần khu dân cư cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tại huyện Bener Meriah, đàn voi nhiều lần đi vào làng và đất nông nghiệp, làm hư hại ít nhất 6 ngôi nhà và phá hoại hoa màu. Ít nhất 15 người đã phải sơ tán đến trụ sở chính quyền huyện Pintu Rime Gayo do nhà cửa bị hư hại hoặc lo ngại nguy hiểm.

Người dân mong muốn chính quyền sớm có giải pháp lâu dài, thay vì chỉ tìm cách xua đuổi voi mỗi khi chúng tiến vào khu dân cư. Họ cũng lo ngại tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu không có biện pháp kịp thời.

Trước diễn biến trên, chính quyền huyện Bener Meriah dự kiến thành lập lực lượng liên ngành với sự tham gia của cơ quan bảo tồn thiên nhiên, tổ chức bảo tồn quốc tế WWF, quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương để xử lý tình trạng xung đột giữa người và voi.

Theo ước tính, khoảng 50 cá thể voi Sumatra đang sinh sống tại khu vực này. Ít nhất 4 con đã được phát hiện gần các ngôi làng thuộc huyện Pintu Rime Gayo kể từ tháng 10. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp do xung đột giữa người và voi từ ngày 10/10 đến 12/11.

Các cơ quan chức năng đang theo dõi hoạt động của đàn voi và tìm cách hướng chúng rời xa khu dân cư. Người dân được khuyến cáo không tự ý tiếp cận, bao vây hoặc xua đuổi voi vì có thể khiến chúng hoảng sợ và trở nên hung dữ. Lực lượng chức năng cũng chú ý tránh để voi con bị tách khỏi đàn.

Theo các cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân của tình trạng này là môi trường sống của voi trong rừng bị thu hẹp do hoạt động mở rộng đồn điền và khu dân cư. Voi vì thế phải tiến gần hơn đến nơi con người sinh sống để tìm kiếm thức ăn và di chuyển.

Bên cạnh đó, trận lũ lụt nghiêm trọng trên đảo Sumatra năm ngoái, cũng làm thay đổi cảnh quan tự nhiên và ảnh hưởng đến các tuyến di chuyển quen thuộc của voi.

Voi Sumatra hiện được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Theo số liệu thống kê chính thức, chỉ còn khoảng 1.300-1.700 cá thể sống trong tự nhiên trên đảo Sumatra. Quần thể loài này đã giảm khoảng 45% trong hai thập niên qua.

(theo The Straits Times)