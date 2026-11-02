Dân vận từ những việc gần dân

Cùng dân lo mùa gặt

Những ngày vừa qua, trên các thửa ruộng, nương ngô vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng cùng bà con tất bật thu hoạch. Dưới ruộng, từng người cúi mình gặt lúa, gom thành bó rồi chuyển lên bờ. Trên nương, bắp ngô được bẻ, dồn vào bao, cùng nhau chuyển về nơi tập kết. Những bàn tay góp sức giúp các gia đình thiếu lao động vơi bớt nhọc nhằn, thu hoạch kịp thời, tránh thiệt hại khi thời tiết chuyển xấu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín hỗ trợ người dân di dời nhà ở, bàn giao mặt bằng xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thàng Tín.

Anh Thào Sìa Phứ, thôn Phố Là, xã Phố Bảng chia sẻ: “Gia đình tôi neo người, lúa chín mà lo không thu hoạch kịp. Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đến giúp gặt, vận chuyển lúa, gia đình tôi vơi bớt vất vả, yên tâm hơn”. Với hộ thiếu lao động như gia đình anh Phứ, sự giúp sức của bộ đội vừa giúp thu hoạch kịp thời, vừa mang đến sự động viên, ấm áp tình quân dân trong ngày mùa bận rộn.

Chỉ tính riêng trong đợt hỗ trợ thu hoạch lúa, 12 đồn Biên phòng đã huy động hơn 235 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày công góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong thời điểm mùa vụ, giúp bà con chủ động đưa lúa về nơi tập kết, hạn chế nguy cơ thiệt hại khi thời tiết chuyển xấu.

Cùng làm với dân cũng là dịp để người lính hiểu thêm hoàn cảnh từng gia đình. Qua câu chuyện bên ruộng lúa, nương ngô, mọi khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt được bà con chia sẻ tự nhiên hơn. Từ đó, đơn vị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Công tác dân vận vì thế bắt đầu ngay từ việc lắng nghe, cùng làm và giúp người dân tháo gỡ khó khăn trước mắt.

Bền bỉ những việc thiết thực

Từ đồng ruộng, nương ngô, sự đồng hành của người lính Biên phòng tiếp tục trên những con đường thôn, bên dòng kênh và tại các công trình trường học. Mỗi nơi một phần việc, song đều gắn với nhu cầu trong đời sống, sản xuất của bà con.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia tu sửa, vệ sinh 4,5 km đường nông thôn; nạo vét 1,5 km kênh mương, cống rãnh; lắp đặt 23 cột đèn năng lượng mặt trời và hỗ trợ cải tạo vườn tạp cho 24 hộ gia đình. Các hoạt động được triển khai qua 57 buổi, thu hút 218 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trên địa bàn các xã biên giới. Qua quá trình cùng làm, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn công trình chung, bảo vệ môi trường và tích cực lao động sản xuất. Sự vận động cũng gần gũi, dễ tiếp nhận hơn khi gắn với công việc hằng ngày.

Ở những địa bàn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, các đơn vị đã huy động trên 250 cán bộ, chiến sĩ với hơn 120 ngày công, tham gia vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, hỗ trợ thi công các hạng mục trường học.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng giúp người dân trên địa bàn thu hoạch lúa.

Trung tá Nguyễn Huy Thái, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thàng Tín cho biết: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thàng Tín, vừa qua đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ 5 gia đình thuộc diện di dời tháo dỡ nhà ở, các công trình, vật kiến trúc, góp phần bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Với các hộ phải di chuyển chỗ ở, sự giúp sức kịp thời của cán bộ, chiến sĩ giúp bà con vơi bớt khó khăn, sớm bàn giao mặt bằng để xây dựng trường. Từ việc cùng dân tháo dỡ từng phần công trình, công tác dân vận được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xây dựng ngôi trường phục vụ con em vùng biên.

Đồng hành với bà con trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng bắt đầu từ việc hướng dẫn những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh. Với người chưa quen sử dụng, mỗi bước cài đặt ứng dụng, đăng nhập hay nộp hồ sơ trực tuyến đều cần sự chỉ dẫn tận tình, kiên trì. Đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ trên 1.000 lượt người dân thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn trên 500 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID. Cùng với đó, các đồn Biên phòng duy trì mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”, tạo thêm kênh để người dân cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn.

Từ giúp dân lo mùa gặt đến hỗ trợ di chuyển nhà ở, hướng dẫn một thủ tục hành chính, mỗi việc làm đều đòi hỏi sự tận tình và trách nhiệm. Niềm tin được bồi đắp qua những lần có bộ đội cùng sẻ chia công việc, lắng nghe điều bà con còn băn khoăn. Đó cũng là cơ sở để vận động nhân dân chung sức xây dựng thôn bản, cùng lực lượng Biên phòng giữ gìn bình yên nơi biên giới.