Dân văn phòng muốn góc làm việc tươi mát, đừng bỏ qua 4 loại cây xanh này

Làm việc nhiều giờ trong văn phòng với máy tính, giấy tờ và những công việc nối tiếp nhau dễ khiến không gian trở nên đơn điệu. Bổ sung một chút cây xanh là cách đơn giản để góc làm việc thêm sinh động, đồng thời tạo khoảng nghỉ thị giác sau những giờ tập trung.

Nếu muốn đưa thiên nhiên vào bàn làm việc mà không mất quá nhiều công sức, bạn có thể tham khảo 4 loại cây xanh dưới đây.

Cây phú quý

Phú quý (Aglaonema) là lựa chọn phù hợp với những người muốn tạo điểm nhấn cho bàn làm việc nhưng không thích các loại cây có hoa cầu kỳ. Cây có lá hình bầu dục, màu sắc đa dạng với những mảng xanh kết hợp trắng, hồng hoặc đỏ tùy giống, giúp góc bàn thêm bắt mắt.

Ưu điểm của phú quý là khả năng thích nghi với môi trường ánh sáng yếu hoặc ánh sáng gián tiếp. Cây có thể được đặt trong văn phòng, tuy nhiên vẫn cần ánh sáng phù hợp để duy trì sức sống và màu lá đẹp.

Cách chăm sóc tương đối đơn giản: chỉ tưới khi lớp đất mặt đã khô, tránh để nước đọng lâu trong chậu gây úng rễ. Không nên tưới theo lịch cố định nếu đất vẫn còn ẩm.

Theo quan niệm phong thủy, cây phú quý tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc. Một chậu cây nhỏ trên bàn vừa tạo điểm nhấn xanh, vừa mang ý nghĩa tích cực cho không gian làm việc.

Cây phú quý phù hợp để tạo điểm nhấn cho bàn làm việc mà không lo rườm rà

Ngũ gia bì

Ngũ gia bì (Schefflera) có những cụm lá xòe ra như chiếc ô nhỏ, tạo cảm giác xanh mát và hài hòa. Với dáng cây thanh thoát, loại cây này phù hợp với bàn làm việc rộng, góc phòng hoặc kệ trang trí trong văn phòng.

Cây có thể thích nghi với điều kiện ánh sáng gián tiếp và môi trường trong nhà nếu được chăm sóc phù hợp. Ngũ gia bì không cần tưới quá thường xuyên; người trồng nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới, thay vì mặc định tuần nào cũng tưới một số lần nhất định.

Nếu bàn làm việc gần cửa sổ, bạn có thể đặt cây ở vị trí nhận được ánh sáng tự nhiên gián tiếp. Tránh để cây ở nơi quá tối trong thời gian dài hoặc ngay sát luồng khí lạnh thổi trực tiếp từ điều hòa.

Theo quan niệm phong thủy, ngũ gia bì tượng trưng cho sự ổn định, vững vàng và may mắn. Đây là lựa chọn phù hợp với người thích một góc làm việc có mảng xanh rõ nét mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.

Cây hồng môn

Khác với những loại cây chủ yếu tạo điểm nhấn bằng màu lá, hồng môn (Anthurium) thu hút ánh nhìn nhờ phần hoa nổi bật, thường có màu đỏ hoặc hồng, kết hợp lá xanh đậm. Một chậu hồng môn nhỏ có thể giúp bàn làm việc bớt đơn điệu và tạo cảm giác sinh động hơn.

Hồng môn phù hợp với nơi có ánh sáng gián tiếp, không nên đặt dưới nắng gắt. Cây cần đất giữ ẩm vừa phải nhưng thoát nước tốt. Chỉ nên tưới khi bề mặt giá thể bắt đầu khô, tránh để rễ ngập nước kéo dài.

Theo quan niệm phong thủy, sắc đỏ của hồng môn tượng trưng cho sự nhiệt huyết, may mắn và đam mê. Tuy nhiên, nếu văn phòng có trẻ nhỏ hoặc thú cưng thường xuyên tiếp xúc với cây, cần lưu ý rằng hồng môn có chứa tinh thể calcium oxalate gây kích ứng khi nhai hoặc nuốt.

Một chậu hồng môn nhỏ có thể giúp bàn làm việc bớt đơn điệu và tạo cảm giác sinh động hơn

Cây không khí

Nếu bàn làm việc nhỏ, thường xuyên có giấy tờ hoặc không muốn bày thêm chậu đất, cây không khí (Tillandsia) là phương án đáng cân nhắc.

Đúng như tên gọi, loại cây xanh này có thể phát triển mà không cần trồng trong đất. Bạn có thể đặt cây trên giá đỡ bằng gỗ, đá hoặc trong bình trang trí thông thoáng, tạo điểm nhấn độc đáo mà không chiếm nhiều diện tích.

Tuy nhiên, không cần đất không có nghĩa là cây không cần chăm sóc. Cây không khí vẫn cần ánh sáng phù hợp, lưu thông không khí và được cung cấp nước định kỳ bằng cách phun sương hoặc ngâm nước tùy loại. Sau khi tưới, cần để cây khô thoáng, tránh giữ nước lâu ở phần gốc và kẽ lá.

Về mặt trang trí, cây không khí phù hợp với người yêu thích phong cách tối giản, hiện đại. Theo quan niệm biểu tượng, loại cây này còn gợi liên tưởng đến sự tự do, sáng tạo và tinh thần nhẹ nhàng.