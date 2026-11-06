Dân văn phòng cảnh giác với hội chứng thị giác màn hình

Mắt “kêu cứu” vì thiết bị điện tử

Khô mắt, nhìn mờ, nhức mỏi mắt, đau đầu, thậm chí đau cổ vai gáy sau nhiều giờ làm việc với máy tính là tình trạng không ít người gặp phải. Các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai, đây có thể là biểu hiện của hội chứng thị giác màn hình (Computer Vision Syndrome – CVS), vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến trong thời đại số.

Các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai phân tích, máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử đã trở thành công cụ thiết yếu trong công việc, học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng màn hình kéo dài khiến đôi mắt phải hoạt động với cường độ cao, đặc biệt khi duy trì khoảng cách nhìn gần trong thời gian dài.

Tại Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người đến khám với các biểu hiện nhức mỏi mắt, khô rát, chảy nước mắt hoặc nhìn mờ sau thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Những triệu chứng này có thể liên quan đến hội chứng thị giác màn hình, còn gọi là tình trạng mỏi mắt do sử dụng thiết bị kỹ thuật số.

Theo các bác sĩ, khi tập trung nhìn màn hình, mắt phải liên tục điều tiết để duy trì hình ảnh rõ nét. Đồng thời, tần suất chớp mắt thường giảm xuống, khiến lớp phim nước mắt trên bề mặt nhãn cầu dễ bay hơi, dẫn đến khô mắt và cảm giác khó chịu.

Đáng chú ý, khô mắt không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cảm giác khô rát. Một số người lại thường xuyên chảy nước mắt do mắt tăng tiết nước mắt phản xạ khi bề mặt nhãn cầu bị kích thích.

Ngoài ra, khoảng cách nhìn gần kéo dài, ánh sáng màn hình không phù hợp và tư thế làm việc thiếu khoa học cũng góp phần làm tăng tình trạng nhức mỏi mắt.

Mỏi mắt dễ do hội chứng thị giác màn hình - Ảnh minh họa BVCC

Nhìn mờ, đau đầu, căng cứng cổ vai gáy: Không nên chủ quan

Các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hội chứng thị giác màn hình có thể biểu hiện bằng nhiều triệu chứng như khô mắt, nóng rát, chảy nước mắt, nhìn mờ, đôi khi nhìn đôi, nhạy cảm với ánh sáng hoặc khó tập trung khi nhìn. Một số người còn bị đau đầu, căng cứng cổ, vai gáy sau nhiều giờ làm việc trước máy tính.

Các triệu chứng thường rõ hơn vào cuối ngày và có thể giảm khi mắt được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu tiếp tục sử dụng màn hình kéo dài mà không điều chỉnh thói quen, tình trạng khó chịu có thể tái diễn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, khả năng tập trung và hiệu suất công việc.

Đặc biệt, khô mắt kéo dài, không được kiểm soát có thể gây tổn thương bề mặt giác mạc, ảnh hưởng đến chất lượng thị giác.

Mặc dù hội chứng thị giác màn hình thường không trực tiếp gây tổn thương thị lực vĩnh viễn, người bệnh không nên chủ quan. Những biểu hiện như nhìn mờ, đau nhức mắt cũng có thể liên quan đến các bệnh lý khác cần được thăm khám và điều trị.

5 thói quen giúp bảo vệ đôi mắt khi sử dụng thiết bị điện tử

Theo khuyến cáo của các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai, điều chỉnh một số thói quen hằng ngày có thể giúp giảm áp lực lên đôi mắt.

Thứ nhất, áp dụng quy tắc 20-20-20: Sau mỗi 20 phút làm việc với màn hình, dành ít nhất 20 giây nhìn vào một vật ở khoảng cách khoảng 6 mét. Đây là cách giúp mắt tạm nghỉ sau thời gian tập trung nhìn gần liên tục.

Thứ hai, chủ động chớp mắt thường xuyên: Chớp mắt giúp phân bố đều lớp phim nước mắt, duy trì độ ẩm và bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Người có biểu hiện khô mắt có thể sử dụng nước mắt nhân tạo theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Thứ ba, điều chỉnh khoảng cách và vị trí màn hình: Nên đặt màn hình máy tính cách mắt khoảng 50-60 cm, tùy kích thước màn hình và khả năng nhìn. Màn hình nên thấp hơn tầm mắt một chút để tạo tư thế quan sát thoải mái, hạn chế căng thẳng cho mắt và vùng cổ vai gáy.

Thứ tư, hạn chế ánh sáng chói và phản chiếu: Điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với môi trường làm việc, tránh đặt máy tính đối diện nguồn sáng mạnh hoặc cửa sổ gây lóa. Có thể sử dụng màn hình hoặc bộ lọc chống chói khi cần thiết.

Thứ năm, khám mắt định kỳ và điều chỉnh tật khúc xạ: Người mắc cận thị, viễn thị hoặc loạn thị cần sử dụng kính đúng độ. Người thường xuyên làm việc với máy tính có thể được tư vấn loại kính phù hợp với khoảng cách làm việc. Kính lọc ánh sáng xanh không phải biện pháp bắt buộc và không thể thay thế việc nghỉ mắt hợp lý.

Đừng để đôi mắt phải làm việc liên tục

Các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, trong cuộc sống hiện đại, hạn chế hoàn toàn thời gian sử dụng thiết bị điện tử gần như không khả thi. Tuy nhiên, mỗi người có thể chủ động bảo vệ thị giác bằng cách bố trí thời gian nghỉ hợp lý, duy trì tư thế làm việc khoa học và chú ý những thay đổi bất thường của đôi mắt.

Khi nhìn mờ kéo dài, đau nhức mắt, khô rát thường xuyên hoặc triệu chứng không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Nếu đột ngột giảm thị lực hoặc đau mắt dữ dội, cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Mời quý độc giả theo dõi video: Google quyết tâm bắt tay Việt Nam làm chủ cuộc chơi trí tuệ nhân tạo toàn cầu