Công an xã Nông Sơn phát động phong trào thi đua “Ba Nhất”.

Sáng tạo mô hình “Móc khóa an ninh trật tự”

Từ tháng 7-2026, Công an xã Nông Sơn triển khai mô hình “Móc khóa an ninh trật tự”. Điểm nổi bật của móc khóa là thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện gắn vào chìa khóa xe, chìa khóa nhà hoặc balo, được làm từ chất liệu mica cứng, nhựa dẻo, có độ bền cao, chống nước và hạn chế phai màu. Trên mỗi sản phẩm in biểu trưng CAND, tên đơn vị, thông điệp tuyên truyền và số điện thoại trực ban Công an xã.

Cụ thể, mặt trước móc khóa in các khẩu hiệu “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTT”, “Chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm”, mặt sau có thông điệp “Nông Sơn bình yên - Móc khóa nhỏ, An ninh lớn”, kèm mã QR và số điện thoại liên hệ. Nhờ đó, khi phát hiện vụ việc liên quan đến ANTT hoặc cần hỗ trợ, người dân có thể nhanh chóng gọi điện, quét mã QR để kết nối với Công an xã, đồng thời tiếp cận các khuyến cáo về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Từ khi triển khai đến nay, Công an xã Nông Sơn đã phát hành 2.000 móc khóa đến các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Việc cấp phát được thực hiện công khai, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí. Với cách làm đơn giản, chi phí thấp nhưng có khả năng duy trì lâu dài, mô hình góp phần đưa thông tin tuyên truyền đến gần hơn với đời sống người dân, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tin báo ngay từ cơ sở.

Đằng sau chiếc móc khóa nhỏ là cách làm dân vận xuất phát từ nhu cầu thực tế. Khi việc liên hệ với lực lượng Công an trở nên thuận tiện, người dân có thêm điều kiện chủ động phản ánh, cung cấp thông tin về những dấu hiệu bất thường tại khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm và phát huy vai trò của mỗi người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Nông Sơn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Thi đua “Gần dân nhất”

Cùng với những mô hình dân vận sáng tạo, Công an xã Nông Sơn xác định phong trào thi đua “Ba Nhất” là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Phong trào được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống hằng ngày, chú trọng tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, lòng trung thành và ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, 100% cán bộ, chiến sĩ cam kết thực hiện nghiêm cốt lõi của phong trào thi đua “Gần dân nhất”.

Cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định phương châm lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ; thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Trong tiếp xúc, giải quyết công việc, cán bộ, chiến sĩ giữ thái độ gần gũi, kính trọng, lễ phép, lắng nghe và tiếp thu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác. Công an xã Nông Sơn tích cực triển khai mô hình “Công an xã đồng hành cùng học sinh khó khăn” hỗ trợ 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức 500.000 đồng/em/tháng; mô hình “1+5” nhằm quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; chi đoàn và chi hội phụ nữ Công an xã thông qua mô hình “Em nuôi của Đoàn”, “Mẹ đỡ đầu” nhận hỗ trợ 2 học sinh với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung thu, Tết Nguyên đán; đóng góp kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Công an xã Nông Sơn ra mắt ban chỉ đạo thực hiện mô hình “Móc khóa ANTT”.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, Công an xã duy trì công tác tiếp công dân, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, bảo đảm 100% hồ sơ, thủ tục được giải quyết đúng hạn, không để xảy ra tình trạng trễ hạn, kéo dài. Cán bộ, chiến sĩ còn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm “ba cùng, bốn cùng với nhân dân”; chủ động hỗ trợ người dân trong những lúc khó khăn, nguy hiểm, thiên tai, sự cố và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trung tá Đỗ Viết Hạnh- Trưởng Công an xã Nông Sơn cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Ba Nhất”; gắn phong trào với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, các đợt thi đua cao điểm của lực lượng CAND và phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động. Định kỳ, đơn vị sẽ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.