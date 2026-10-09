'Dân vận khéo' xây dựng nếp sống văn minh

Anh Lý Quang Hào tuyên truyền, giải thích quy định văn minh đô thị tới từng hộ kinh doanh trên địa bàn - Ảnh: K.S

Lấy tự giác làm gốc

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Quảng Trị tiếp tục phát huy thế mạnh của một đô thị thương mại, dịch vụ và du lịch. Các hoạt động chính trị, văn hóa, tri ân diễn ra thường xuyên yêu cầu bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông trở thành nhiệm vụ trọng tâm.

Nhận thức rõ nếu chỉ xử lý hành chính đơn thuần sẽ khó tạo chuyển biến lâu dài, anh Lý Quang Hào áp dụng phương pháp kết hợp công tác quản lý nhà nước với dân vận chính quyền.

Anh Lý Quang Hào cùng lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn người dân treo biển hiệu đúng quy định, bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông - Ảnh: K.S

Anh Hào chia sẻ: “Nếu chỉ đến lập biên bản hay xử phạt thì người dân rất dễ nảy sinh tâm lý chống đối hoặc tái lấn chiếm ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi. Vì thế, là người cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm văn minh đô thị, tôi đã đến tận nơi giải thích rõ quy định, chỉ ra nguy cơ mất an toàn giao thông cho các hộ kinh doanh, buôn bán và người đi bộ. Mình nói đúng lý, xử sự có tình, tạo khoảng thời gian thích hợp để bà con tự sắp xếp thì họ mới tin tưởng và tự giác chấp hành”.

Nổi bật trong công tác dân vận của anh Hào là đã vận động được 9/9 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình cơi nới trái phép tồn tại nhiều năm trên đường Trần Hưng Đạo, cùng 3 hộ dân tự giác tháo dỡ mái che lấn chiếm đất công. Phương châm “tuyên truyền trước-vận động tại chỗ-hướng dẫn cụ thể-kiểm tra duy trì-xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm” được áp dụng đồng bộ, giúp bà con hiểu rõ lợi ích chung của cộng đồng.

Lan tỏa nếp sống văn minh

Tinh thần kiên trì, công tâm của người cán bộ đô thị nhận được sự đồng thuận cao từ chính quyền địa phương và người dân. Việc lập lại trật tự vỉa hè dần trở thành phong trào tự quản rộng khắp ở từng khu phố.

Lực lượng chức năng phường Quảng Trị ra quân giữ gìn trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông - Ảnh: K.S

Đánh giá về quá trình phối hợp tại địa bàn, ông Trương Hoàng Huyền, Khu phố trưởng khu phố 2, phường Quảng Trị cho biết: “Anh Hào thường xuyên bám sát địa bàn. Mỗi lần ra quân hay đi kiểm tra, anh không áp đặt mà luôn đồng hành cùng cán bộ khu phố đến từng gian hàng, từng nếp nhà trò chuyện. Anh kiên nhẫn hướng dẫn bà con sắp xếp bảng hiệu đúng vị trí, không lấn chiếm vỉa hè. Nhờ cách làm khéo léo đó, chúng tôi vận động bà con chấp hành rất thuận lợi”.

Nhiều tiểu thương là đối tượng chịu tác động trực tiếp về sinh kế cũng dành cho anh Hào sự quý trọng. Bà Dương Thị Huyền, chủ hộ kinh doanh ở trục đường Trần Hưng Đạo, 1 trong 9 hộ tháo dỡ công trình cơi nới lấn chiếm đất công chia sẻ: “Gia đình tôi buôn bán ở đây mấy chục năm, trước đây làm mái che và dựng công trình lấn chiếm vỉa hè vì nghĩ ai cũng làm thế. Khi anh Hào đến phân tích, nhẹ nhàng chỉ ra việc lấn chiếm làm mất mỹ quan, gây nguy hiểm cho người đi đường. Anh còn xắn tay hỗ trợ gia đình di dời đồ đạc, tháo dỡ phần mái cơi nới”.

Từ đề xuất tham mưu sát thực tế của anh Hào, UBND phường ban hành các kế hoạch ra quân bảo đảm trật tự đô thị gắn với những dịp lễ lớn như kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Thương binh-Liệt sĩ 27/7 và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Anh Lý Quang Hào phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền hộ kinh doanh giữ gìn trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông - Ảnh: K.S

Quá trình kiểm tra được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần giữ gìn trật tự, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, tránh tình trạng làm theo phong trào, thiếu bền vững.

Từ tinh thần tận tụy và “dân vận khéo” của anh Lý Quang Hào, nếp sống văn minh đô thị đang ngày càng lan tỏa đến từng hộ gia đình, tạo thêm động lực để xây dựng phường Quảng Trị ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Trị Nguyễn Đức Quang cho biết: “Anh Lý Quang Hào là một đảng viên, chuyên viên rất có trách nhiệm và gương mẫu. Mô hình “Dân vận khéo trong công tác lập lại trật tự vỉa hè” do anh tham mưu và trực tiếp thực hiện đã thay đổi tư duy quản lý từ xử lý vi phạm đơn thuần sang vận động người dân tự giác. Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ "dân vận khéo" của anh đã góp phần quan trọng giúp phường Quảng Trị giữ vững tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo hình ảnh đô thị văn minh, thân thiện trong lòng du khách”.