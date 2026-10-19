Dân vận khéo vun đắp nghĩa tình quân - dân

Gần dân, sát dân

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 139 gặt lúa giúp Nhân dân thôn Song Lam, xã Cao Dương.

Những ngày trung tuần tháng 9/2026, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều diện tích cây trồng tại thôn Song Lam, xã Cao Dương bị ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Trước tình hình đó, ngày 19 và 20/9, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 139 đã xuống địa bàn, cùng Nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Ước tính khoảng 25ha cây trồng, 10 hộ dân bị ảnh hưởng nặng, song nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội, người dân đã vơi bớt khó khăn, thể hiện trách nhiệm, tình cảm gắn bó giữa quân với dân. Ông Nguyễn Xuân Đăng - Bí thư Chi bộ thôn Song Lam chia sẻ: Sự có mặt và giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ trong thời điểm người dân gặp khó khăn là nguồn động viên rất lớn. Bà con luôn trân trọng tình cảm của bộ đội và mong muốn có thêm nhiều hoạt động thiết thực để tình quân - dân ngày càng bền chặt.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, LLVT tỉnh còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Tại thôn Mường Sim, xã Mường Động, khi khu vực phía sau nhà ông Đinh Công Tin có nguy cơ sạt lở sau những đợt mưa kéo dài, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã phối hợp với công an và các lực lượng tại chỗ di chuyển người, tài sản thiết yếu đến nơi an toàn. Hay tại xã An Bình, lực lượng quân sự phối hợp với công an và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó sự cố sạt lở, di chuyển tài sản, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại những khu vực xung yếu.

Những việc làm cụ thể ấy là minh chứng cho phương châm hướng về cơ sở, chủ động giúp dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Năm 2026, LLVT tỉnh đã triển khai phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” tại 148/148 xã, phường; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn thực hiện công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân với 15.675 ngày công.

Bồi đắp thế trận lòng dân

Cùng với các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai, LLVT tỉnh còn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo người có công và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trong năm 2026, LLVT tỉnh triển khai hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” cho 19 quân nhân và 31 hộ gia đình chính sách, với tổng kinh phí 4 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; phối hợp theo dõi tiến độ xây dựng nhà văn hóa khu dân cư tại thôn Dụ, xã Xuân Đài, với kinh phí hỗ trợ 2,5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức 565 buổi tuyên truyền với 15.568 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy trách nhiệm cộng đồng.

Công tác dân vận cũng được thực hiện từ việc lắng nghe tâm tư, giải quyết nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Năm 2026, toàn tỉnh tổ chức 485 buổi đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy với 11.898 lượt cán bộ, chiến sĩ; kịp thời nắm bắt những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách và giải quyết vướng mắc từ cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Đại tá Hà Đại Nam, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Công tác dân vận phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của Nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt phương châm gần dân, hiểu dân, trọng dân, giúp dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”.

Từ những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa, LLVT tỉnh Phú Thọ đang góp phần đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương với đời sống Nhân dân. Đó cũng là cách thiết thực để tiếp nối truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 2, giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.