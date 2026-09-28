Dân vận khéo và những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Với phương châm lấy nhân dân làm trung tâm, Mặt trận các cấp ngày càng chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, không chỉ “nói cho dân nghe” mà quan trọng hơn là “nghe dân nói”, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở.

Tại xã Thượng Phúc, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được xác định là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự kiên trì, sâu sát và cách làm khoa học. Theo ông Đỗ Hồng Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Phúc, địa phương đã quán triệt nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”, xác định cụ thể từng tổ chức, cá nhân phụ trách từng khu vực, từng hộ dân, đồng thời xây dựng lộ trình và thời hạn hoàn thành rõ ràng.

Từ cách làm đó, 100% thôn, khu dân cư trên địa bàn xã đã thành lập và phát huy hiệu quả tổ tuyên truyền; 100% hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng được phân công cán bộ, hội viên phụ trách cụ thể. Điều đáng nói, dân vận ở Thượng Phúc không phải là sự vận động chung chung mà được phân công theo từng nhóm đối tượng, từng hoàn cảnh cụ thể.

Còn tại xã Quốc Oai, công tác dân vận tiếp tục được cụ thể hóa bằng những mô hình gần gũi với đời sống người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai, cho rằng, “dân vận khéo” không chỉ là tuyên truyền, vận động mà cốt lõi là làm cho nhân dân hiểu đúng, đồng thuận, chủ động tham gia và cùng hưởng lợi.

Không chỉ tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng hay xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận còn góp phần trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại phường Long Biên, tinh thần lấy dân làm gốc đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Từ tinh thần đó, Mặt trận phường đã vận động bà con nhân dân trên địa bàn xây dựng mô hình “Sân chơi cộng đồng và điểm sinh hoạt dân cư”. Từ một những khu đất trống, điểm tập kết rác tồn đọng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động nhân dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm xã hội hóa cải tạo thành sân chơi sạch đẹp, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời, ghế đá, với tổng nguồn huy động lên tới trên 500.000.000 triệu đồng.

Những công trình này không chỉ tạo không gian sinh hoạt cho người dân trong phường mà còn trở thành nơi gắn kết cộng đồng dân cư, lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội.

Điểm chung trong cách làm của Mặt trận các xã, phường là ngày càng hướng mạnh về cơ sở, lấy việc giải quyết những vấn đề cụ thể của nhân dân làm trọng tâm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa khẳng định, tư tưởng “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng để hệ thống Mặt trận thành phố thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, tinh thần “lấy dân làm gốc”, “lấy nhân dân làm trung tâm” được xác định là định hướng xuyên suốt đối với hoạt động của Mặt trận.

Do đó, thời gian qua, hệ thống Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã phát huy hiệu quả trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ người yếu thế.