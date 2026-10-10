'Dân vận khéo' từ những vườn hoa, tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp - văn minh

Phát huy sức mạnh đoàn kết từ những công trình dân sinh

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội Lại Hà Phương nhấn mạnh, việc triển khai các công trình, phần việc bảo vệ môi trường được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 48/KH-MTTQ-BTT ngày 1/6/2026 về tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”. Ngày 21/9/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục ban hành Công văn số 90/CV-MTTQ-BTT, đề nghị các tổ dân phố đăng ký và ra mắt các công trình, phần việc chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày kỷ niệm trong tháng 10.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội Lại Hà Phương phát biểu tại sự kiện.

Theo đó, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp tại địa phương. Có 21/21 tổ dân phố, đạt 100%, đăng ký thực hiện tổng số 35 công trình, phần việc. Trong đó, có 20 tuyến đường, đoạn đường tự quản theo tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, 5 công trình cây xanh, cảnh quan gồm vườn hoa, khuôn viên, nhà văn hóa xanh và 15 điểm chân rác được đăng ký xử lý, xóa bỏ.

Các công trình được phân công cho từng tổ chức, đơn vị phụ trách, với sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể tại khu dân cư. Trong đó, Chi hội Phụ nữ tham gia 10/23 phần việc; Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên mỗi đơn vị tham gia 3 phần việc. Sự phối hợp giữa các tổ chức cùng sự vào cuộc của cấp ủy, tổ dân phố và người dân là yếu tố quan trọng để các mô hình được triển khai đồng bộ, gắn với nhu cầu thực tế tại địa bàn dân cư.

Hoạt động đồng diễn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tạo khí thế sôi nổi trong các phong trào thi đua của Hội.

Về quy mô, 14 đoạn đường đã xác định chiều dài có tổng chiều dài gần 7.000m, đi qua các trục đường như Lê Trọng Tấn, Phạm Khắc Hòe và nhiều ngõ, ngách trong khu dân cư. Các công trình vườn hoa, khuôn viên cây xanh có tổng diện tích trên 6.800m². Riêng vườn hoa tự quản tại tổ dân phố Hoàng Văn Thụ rộng 4.759m², là công trình có diện tích lớn nhất trong số các công trình đã đăng ký.

Thông qua các đợt ra quân, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, chi đoàn Thanh niên cùng đông đảo hộ gia đình đã trực tiếp tham gia chỉnh trang, vệ sinh môi trường. Gần 200 người dân tham gia hai buổi ra quân, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn không gian sống.

Điểm nhấn tại chương trình là màn diễu hành trang phục truyền thống với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, nhân dân tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời, hoạt động thể hiện niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Duy trì hiệu quả các mô hình sau khi gắn biển

Hai mô hình được ra mắt tại chương trình là những công trình cụ thể hóa tinh thần dân vận khéo từ cơ sở, gắn việc vận động Nhân dân với những lợi ích thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Công trình vườn hoa tự quản tại tổ dân phố Hoàng Văn Thụ.

Công trình vườn hoa tự quản tại tổ dân phố Hoàng Văn Thụ nằm trong khu vui chơi, cây xanh, thể thao Đồng Đế - Đồng Chợ, có diện tích 4.759m². Với sự tham gia của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân, công trình hướng tới duy trì không gian xanh, sạch, đẹp, phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Trong khi đó, tuyến đường tự quản tại tổ dân phố Vinh Quang dài 600m, từ đầu đường Lê Trọng Tấn, qua lối rẽ vào trụ sở Mặt trận đến đoạn đèn xanh, đèn đỏ. Tuyến đường mới được đặt tên Vũ Nam Long ngày 8/10/2026, thuộc khu vực trung tâm, có đông cán bộ và người dân thường xuyên qua lại. Việc xây dựng mô hình tự quản góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan đô thị sạch đẹp, văn minh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các mô hình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội khẳng định: “‘Dân vận khéo’ không nằm ở khẩu hiệu hay những buổi lễ, mà ở chỗ dân hiểu, dân tin, dân làm và dân thụ hưởng. Một đoạn đường sạch, một vườn hoa đẹp tuy là việc nhỏ, nhưng là cách thiết thực nhất để người dân thấy mình là chủ, thấy trách nhiệm của mình với nơi mình sinh sống.”

Từ quan điểm đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường yêu cầu việc ra mắt các mô hình phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương; quan trọng hơn là duy trì thường xuyên, bảo đảm các công trình phát huy hiệu quả thực chất sau khi gắn biển.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố cần phối hợp chặt chẽ với chi bộ, tổ trưởng dân phố và các chi hội, đoàn thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, duy trì hoạt động ra quân định kỳ. Các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện và nhân rộng những việc làm thiết thực trong cộng đồng.

Các tổ dân phố được đề nghị báo cáo kết quả triển khai sau khi ra mắt, kèm hình ảnh gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trước ngày 30/10/2026 để tổng hợp, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, đồng thời làm căn cứ đánh giá thi đua. Cùng với đó, Đảng ủy, HĐND, UBND phường và các phòng, ban liên quan được đề nghị quan tâm hỗ trợ cắt tỉa cây xanh, bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải và bảo đảm điện chiếu sáng, tạo điều kiện để các mô hình được duy trì bền vững.