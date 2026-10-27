Dân vận khéo từ những việc làm vì dân

Xã Đam Rông 2 thực hiện dân vận khéo với những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu chính đáng của Nhân dân

Lấy người dân làm trung tâm

Đam Rông 2 là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, địa bàn dân cư phân tán, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn ở mức cao. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung bằng nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống cho Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, xây dựng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đổi mới diện mạo nông thôn.

Theo bà Phan Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2, muốn được dân hiểu, dân tin, dân chủ động làm, Đảng ủy, chính quyền xã xác định công tác dân vận có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng sát cơ sở, sát thực tiễn với phương châm “nói đi đôi với làm”; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sát dân, gần dân, tạo được sự tin tưởng của Nhân dân. “Dân vận khéo phải là những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu chính đáng của Nhân dân”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 nhấn mạnh.

Đến nay, toàn xã đã xây dựng, duy trì và nhân rộng 14 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh. Các mô hình tập trung vào những nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương như: phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nông thôn mới…, triển khai theo phương châm “gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ”. Qua đó, nhiều chủ trương, chính sách lớn được triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Mô hình Dân vận khéo “Tuyến đường pa nô, áp phích tuyên truyền trực quan” tại thôn 3, xã Hòa Ninh được người dân đồng tình ủng hộ, đóng góp kinh phí xây dựng

Còn ở thôn 3, xã Hòa Ninh, “Dân vận khéo” lại được thực hiện qua mô hình “Tuyến đường pa nô, áp phích tuyên truyền trực quan”. Ông Tống Đại Việt - Bí thư Chi bộ thôn 3 cho biết: “Mô hình dân vận khéo được Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn triển khai từ đầu tháng 10. Thông qua mô hình nhằm tuyên truyền cho người dân trong thôn nhận thức được rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân rất đồng tình ủng hộ và đóng góp kinh phí 25 triệu đồng để xây dựng tuyến đường pa nô, áp phích. Từ đó góp phần xây dựng cảnh quan, chung tay xây dựng nông thôn mới cũng như tăng cường tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Ông Phạm Văn Dung - người dân thôn 3 chia sẻ: “Khi triển khai tuyến đường pa nô, áp phích tuyên truyền trực quan, tôi thấy từ những hình ảnh, khẩu hiệu đã nhắc nhở người dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước cũng như của địa phương, cổ vũ người dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cùng chung tay đóng góp xây dựng thôn xóm ngày càng giàu đẹp”.

Tạo đồng thuận trong Nhân dân

Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh từng bước đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Toàn tỉnh triển khai 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng; trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 70 tỷ đồng, hiến 38.070 m² đất và 14.309 ngày công lao động…

Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh từng bước đổi mới theo hướng gần dân, sát dân

Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng công tác dân vận trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, các vấn đề Nhân dân quan tâm. Qua đó, hạn chế phát sinh điểm nóng khiếu nại, tố cáo đông người, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ những mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Toàn tỉnh triển khai 785 công trình, phần việc với tổng trị giá 359 tỷ đồng; trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 70 tỷ đồng, hiến 38.070 m² đất và 14.309 ngày công lao động…