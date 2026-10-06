Dân vận khéo từ công trình 'Điểm đưa, đón học sinh an toàn, văn minh'

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tham dự chương trình.

Công trình được triển khai từ yêu cầu thực tế. Khu vực vỉa hè hai bên cổng Trường Tiểu học Tây Tựu có diện tích khoảng 640m², dài khoảng 85m, trước đó đã xuống cấp, mặt bằng không đồng đều, có nơi là bê tông, nơi lát gạch, nơi còn là nền đất. Tình trạng để ô tô, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng trên vỉa hè không chỉ ảnh hưởng mỹ quan mà còn khiến phụ huynh phải dừng, đỗ xe dưới lòng đường khi đưa đón con, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Dung

Từ khảo sát thực tế, Tổ dân vận tổ dân phố Trung 1 phối hợp với các đơn vị thuộc phường và Trường Tiểu học Tây Tựu xây dựng phương án chỉnh trang. Các hạng mục gồm bóc dỡ phần bê tông, gạch cũ hư hỏng; đổ bù cát làm nền; đổ bê tông toàn bộ vỉa hè dày 10cm; lắp cọc tiêu ngăn ô tô lên vỉa hè và xây bồn cây.

Công trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, với sự tham gia của nhân dân, phụ huynh, giáo viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tổng nguồn lực huy động khoảng 180 triệu đồng, cùng nhiều ngày công, vật liệu và máy móc. Sau 6 ngày thi công trong tháng 8-2026, công trình hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới.

Phía sau con số 640m² vỉa hè được chỉnh trang và 180 triệu đồng xã hội hóa là một kết quả quan trọng hơn: Sự đồng thuận của cộng đồng. Từ nhu cầu thiết thân của người dân, một công trình tưởng như nhỏ đã trở thành điểm kết nối giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, nhà trường, phụ huynh và nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và phường Tây Tựu thực hiện nghi lễ gắn biến công trình. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, công tác dân vận không phải nhiệm vụ riêng của một ban, ngành mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên. Thước đo hiệu quả phải được thể hiện bằng sự hài lòng, niềm tin và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trong giai đoạn mới, công tác dân vận cần chuyển mạnh từ nói cho dân nghe sang cùng dân bàn, cùng dân làm, cùng dân thụ hưởng; từ những phong trào mang tính hình thức sang các công trình, phần việc cụ thể để người dân có thể cảm nhận và thụ hưởng mỗi ngày.

Các đồng chí lãnh đạo trao khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai công trình. Ảnh: Lê Dung

Công trình tại tổ dân phố Trung 1 thể hiện cho cách làm đó. Khi người dân thấy rõ lợi ích của mình, được tham gia bàn bạc và trực tiếp đóng góp, sức mạnh cộng đồng được khơi dậy. Giá trị của công trình cũng không chỉ nằm ở diện mạo khang trang trước cổng trường. Đó còn là không gian an toàn hơn cho học sinh, thuận tiện hơn cho phụ huynh và thêm một địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, điều quan trọng tiếp theo là ý thức giữ gìn của cộng đồng. Mỗi phụ huynh dừng, đỗ đúng nơi quy định, mỗi người dân không lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn vệ sinh chung chính là tiếp tục làm cho công trình “Dân vận khéo” sống trong đời sống hằng ngày.

Từ một đoạn vỉa hè được chỉnh trang, Tây Tựu đã cho thấy một điều giản dị: Dân vận hiệu quả không bắt đầu từ những việc lớn, mà bắt đầu từ việc lắng nghe đúng điều dân cần và cùng nhân dân giải quyết đến nơi đến chốn.