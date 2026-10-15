'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'

Những mô hình “bén rễ” từ cơ sở

Từ tháng 7/2025, Đảng ủy xã Thượng Trạch triển khai mô hình “Đảng viên bám bản”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức được chia thành 20 tổ, mỗi tổ phụ trách theo dõi, hỗ trợ 1 bản. Trước đó, Ủy ban MTTQVN xã đã ra mắt mô hình “Đồng hành và chia sẻ” dành cho cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch Nguyễn Quốc Hạnh, việc ra mắt 2 mô hình nhằm xây dựng chính quyền chủ động, không trông chờ, thụ động trong giải quyết công việc, lấy Nhân dân làm “điểm tựa” để giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Sau hơn 1 năm triển khai, các tổ đảng viên đã chủ động đến từng bản, từng hộ dân để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ hủ tục , bảo vệ môi trường. Đồng thời, các tổ nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bà con để tham mưu cấp trên hướng giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Xây dựng bản làng văn minh ở xã Thượng Trạch - Ảnh: ĐPCC

Năm 2026, xã Triệu Phong triển khai 43 mô hình “Dân vận khéo” thuộc 7 nhóm lĩnh vực. Đến tháng 9/2026, đã có 38 mô hình được triển khai, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Trong đó, mô hình “Ba sẵn sàng trong xây dựng nông thôn mới: Sẵn sàng nhận thức-Sẵn sàng hành động-Sẵn sàng giám sát” được Nhân dân đồng lòng hưởng ứng tích cực. MTTQVN xã cùng các đoàn thể đã khảo sát thực tế tại 11 thôn, lựa chọn thôn 1 Nhan Biều để xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu” gắn với “Tuyến đường cờ Tổ quốc” nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan, đồng thời chọn thôn Nại Cửu làm điểm triển khai mô hình phân loại rác thải sinh hoạt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Triệu Phong Phan Thị Hoàng Yến cho biết: “Chúng tôi xác định mô hình “Dân vận khéo” phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả thiết thực và sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo. Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN xã sẽ cùng các đoàn thể rà soát, tinh gọn những mô hình trùng lặp, tập trung nguồn lực cho các mô hình điểm, để mỗi mô hình thật sự mang lại lợi ích cho người dân”.

Lan tỏa cách làm hay

Từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh đã nghiên cứu, thử nghiệm và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tiêu biểu là mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” được triển khai tại các xã, phường, đặc khu. Nhờ chuẩn hóa quy trình đón tiếp, công khai thủ tục hành chính bằng mã QR và thực hiện văn hóa xin lỗi, cảm ơn, đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở từng bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh đã tiếp nhận 574.296 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 549.805 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt 97,81%; 12.287 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 2,19%.

Qua điều tra xã hội học đo lường chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, mức độ hài lòng ở mức tương đối cao: 78/78 xã, phường, đặc khu đều đạt trên 81%, 7 đơn vị đạt trên 90%, chỉ số hài lòng trung bình là 86,13%, phản ánh chuyển biến tích cực của cải cách hành chính cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Lực lượng biên phòng xã Hướng Phùng giúp dân gặt lúa - Ảnh: T.T

Mô hình “Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân” được tổ chức thường niên từ tỉnh đến xã, giúp giải quyết dứt điểm nhiều vướng mắc ngay tại cơ sở, nhất là các dự án giao thông, năng lượng, giải phóng mặt bằng, qua đó giảm đơn thư vượt cấp.

Về giám sát, Ủy ban MTTQVN các cấp đẩy mạnh ứng dụng mô hình “Mặt trận số”, đồng thời phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thông qua phần mềm dùng chung và ứng dụng số, người dân trực tiếp giám sát các công trình công cộng, hạ tầng nông thôn mới, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục bất cập trong thi công, bảo đảm chất lượng vốn đầu tư công.

Cùng với đó, các Tổ công nghệ số cộng đồng có mặt tại 100% thôn, bản, khu phố, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ hàng chục nghìn người dân tiếp cận kỹ năng số, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.Các hoạt động này đã tạo ra những “công dân số” thực thụ, góp phần đưa tỉ lệ kích hoạt và giao dịch không dùng tiền mặt của người dân toàn tỉnh đạt trên 81,5%.

Đặc biệt, mô hình “Lắng nghe dân nói” của MTTQVN tỉnh đã được triển khai tại 78/78 xã, phường, đặc khu với các kênh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân thông qua mã QR, hộp thư số, đường dây nóng và nền tảng số. Các ý kiến, kiến nghị của người dân được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, qua đó kịp thời phát hiện, đôn đốc theo dõi, xử lý những nội dung chậm giải quyết.

Các mô hình và cách làm sáng tạo trên bước đầu đã đem lại những chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị-xã hội ở địa phương. Không chỉ cải thiện chất lượng quản trị xã hội, nâng cao chỉ số phục vụ của bộ máy hành chính công, các mô hình dân vận khéo còn thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân và bảo đảm cơ sở thực tiễn để tiếp tục phát huy, nhân rộng trên toàn địa bàn tỉnh.