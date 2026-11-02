Dân vận khéo tạo sự đồng thuận bền vững

Phó Bí thư Thành uỷ Trần Huy Phương và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà kiểm tra thực tế công tác triển khai hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Chính, thành phố Bắc Ninh.

Dân vận sâu sát, đồng thuận từ mỗi gia đình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng. Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884ha thuộc địa bàn các phường Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, TP Bắc Ninh.

Dự án mở ra nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối và sức cạnh tranh của địa phương. Tuy nhiên, để những đường băng hiện đại được hình thành, trước hết phải giải quyết một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là tạo lập mặt bằng sạch, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong vùng ảnh hưởng.

Tại phường Lương Tài, nơi có hàng nghìn hộ dân chịu tác động bởi dự án, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu triển khai. Theo bà Vũ Thị Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lương Tài, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ảnh hưởng đến trên 17.000 nhân khẩu, cùng số lượng lớn mồ mả phải di dời. Quy mô tác động lớn đòi hỏi công tác dân vận phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, sâu sát và phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư.

Để góp phần đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hội nghị khu dân cư, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, hệ thống truyền thanh và đặc biệt là gặp gỡ, vận động trực tiếp từng hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của đất nước và địa phương; đồng thời phổ biến các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển mồ mả và ổn định đời sống sau thu hồi đất.

Điểm đáng chú ý là công tác tuyên truyền không dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách mà được gắn với lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Thông qua các hội nghị đối thoại, tiếp xúc cử tri và những buổi làm việc trực tiếp, MTTQ phối hợp nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

“Cách làm này giúp người dân hiểu rõ hơn mục tiêu, ý nghĩa của dự án, đồng thời tạo điều kiện để những vấn đề phát sinh từ thực tiễn được phản ánh kịp thời. Bởi trong công tác dân vận, điều quan trọng không chỉ là nói cho người dân hiểu mà còn phải nghe để hiểu người dân, từ đó có giải pháp phù hợp” - bà Nhung chia sẻ.

Theo ông Đoàn Đắc Thái - Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Tỳ Điện, địa bàn hiện có 724 hộ dân, trong đó 92 hộ phải di dời; 119ha đất nông nghiệp nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng và khoảng 1.200 ngôi mộ phải di chuyển. Với sự kiên trì, sâu sát trong công tác tuyên truyền, vận động, 100% hộ thuộc diện phải di dời đã đồng thuận, hưởng ứng và chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước để cùng thực hiện dự án.

Kết quả ấy không chỉ đến từ việc tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của công trình mà còn từ sự hiện diện thường xuyên của cán bộ cơ sở, những người trực tiếp gặp gỡ, giải thích, nắm bắt tâm tư và chuyển tải kiến nghị của người dân đến cơ quan có trách nhiệm.

Gắn tiến độ giải phóng mặt bằng với ổn định đời sống nhân dân

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Bắc Ninh, đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp tại các phường Gia Bình, Nhân Thắng và Lương Tài đã hoàn thành 100%, với tổng diện tích hơn 1.195ha. Đối với đất ở, nhiều khu dân cư đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Một số trường hợp còn lại đang được tập trung xử lý do thiếu giấy tờ về quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất chưa rõ ràng, giao đất không đúng thẩm quyền, chênh lệch diện tích hoặc phát sinh kiến nghị.

Thành phố cũng xác định tập trung nguồn lực hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất nông nghiệp thuộc giai đoạn trọng điểm, khoảng 600ha ngay trong tháng 10/2026. Các phân kỳ và phạm vi ranh giới còn lại tiếp tục được rà soát, điều chỉnh để triển khai đồng bộ.

Song song với giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng khu tái định cư được triển khai nhằm bảo đảm điều kiện nơi ở mới cho các hộ dân thuộc diện di dời. Khu tái định cư tại xã Trung Chính có quy mô quy hoạch hơn 173ha, đang được tập trung đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, công trình công cộng và công trình tôn giáo theo quy hoạch.

Tại cuộc kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư xã Trung Chính, phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ hệ thống giao thông, vỉa hè, cấp điện, cấp thoát nước và các công trình thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Đồng thời, linh hoạt áp dụng các giải pháp, chính sách phù hợp theo quy định, hỗ trợ các hộ gia đình hoàn thiện thủ tục, sớm nhận bàn giao đất và triển khai xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương nhấn mạnh yêu cầu gắn tiến độ triển khai dự án với việc bảo đảm điều kiện sống cho người dân, trong đó phải quan tâm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng thiết yếu, tạo thuận lợi để các hộ dân sớm an cư tại nơi ở mới.

Theo bà Vũ Thị Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lương Tài, TP Bắc Ninh, đồng thuận với chủ trương không có nghĩa là người dân không còn băn khoăn, kiến nghị. Những mong muốn về bồi thường thỏa đáng, bố trí tái định cư, hỗ trợ tạm cư và bảo đảm điều kiện sống tại nơi ở mới là hoàn toàn chính đáng và cần được quan tâm giải quyết. Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xác định tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, vừa tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chia sẻ với nhiệm vụ chung, vừa thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tập hợp và phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là bàn giao mặt bằng đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm người dân có nơi ở mới, cuộc sống ổn định và có điều kiện phát triển lâu dài.