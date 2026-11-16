'Dân vận khéo' tạo đồng thuận ở Tây Giang

Nhân dân thôn Ađâu, xã Tây Giang, đồng tình hưởng ứng chủ trương của địa phương.

Xây niềm tin bằng hành động

Năm 2026 là năm thứ hai Tây Giang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng lúc, Đảng ủy xã kiện toàn bộ máy, sắp xếp thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư, giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách trong điều kiện địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, nhất là mùa mưa.

Kim chỉ nam được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chọn: cán bộ xuống cơ sở trước; cấp ủy viên phụ trách địa bàn dự sinh hoạt chi bộ, gặp Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận và người có uy tín để nắm tâm tư, nguyện vọng của dân. Tuyên truyền được làm trước, trong và sau sắp xếp, nên không phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người. Việc “chuyển nhà” của bộ máy cũng được làm chắc trong chuyển chức năng tham mưu dân từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nên hoạt động không gián đoạn.

Đảng ủy xã định hướng xây dựng 23 mô hình “Dân vận khéo”, triển khai đến tất cả chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Tập trung vào những việc sát sườn: sinh kế, giảm nghèo, bảo vệ rừng và môi trường, đời sống văn hóa, an ninh trật tự, an sinh xã hội. Với cách làm quen thuộc ở vùng đồng bào Cơ Tu là “mượn” uy tín của già làng, người có uy tín, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn để đưa chủ trương đến từng nhà. Mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” triển khai điểm tại thôn Tưr; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; Đoàn Thanh niên tổ chức tình nguyện hè. Việc nhỏ, làm thật, lâu dần thành niềm tin.

Gần dân từ những việc khó

Vấn đề người dân Tây Giang quan tâm nhất là đất, rừng và chỗ ở. Xác định điều đó, việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất lâm nghiệp, loại giấy tờ gắn với sinh kế lâu dài của mỗi hộ, được chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Đến nay, xã đã cấp 70 Giấy chứng nhận cho đất trồng cây lâu năm với khoảng 3.500ha đất lâm nghiệp (3.580 thửa). Nhân dân đã phát ranh, cắm mốc 2.800 thửa.

Việc khó thứ hai là chỗ ở. Sau 2 vụ hỏa hoạn tại thôn Agrồng và Rabhượp thiêu rụi hoàn toàn một ngôi nhà, một ngôi nhà thiệt hại khoảng 70%; chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và bà con đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ tiền, hiện vật. Xã cũng vận động nhân dân di dời, tháo dỡ, vận chuyển 19 nhà ở thôn Chavi để san lấp mặt bằng tái định cư, bảo đảm an toàn trước sạt lở, lũ ống. Đến nay, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cơ bản hoàn thành các trường hợp đủ điều kiện; tín dụng chính sách, đào tạo nghề đạt chỉ tiêu thành phố giao.

Ông Bhríu Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Giang chia sẻ: “Dân vận ở Tây Giang không bắt đầu từ hội trường mà từ nhà dân. Địa bàn rộng, nhiều thôn xa trung tâm, nên cán bộ Mặt trận phải đến từng nhà, nghe từng câu chuyện, nhất là chuyện đất rừng, chuyện nhà cửa. Khi dân đã hiểu, đã bàn và thấy mình được hưởng lợi thì việc khó mấy cũng thành dễ. Đưa 23 mô hình “Dân vận khéo” vào đời sống trong năm 2026 là kết quả của cách làm đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình dân thực sự hưởng ứng”.

Xã cũng tổ chức thành công ngày hội Văn hóa Cơ Tu lần thứ nhất với sự tham gia của già làng, người có uy tín, nghệ nhân và diễn viên quần chúng các thôn. Đây là dịp để tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca, nghề truyền thống được nhìn nhận như tài sản cộng đồng, gắn với du lịch cộng đồng.

Việc còn ở phía trước

Bà Bríu Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Giang chia sẻ: “Cái được lớn nhất sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là niềm tin của người dân vào bộ máy mới. Dân vận không phải nhiệm vụ riêng của Mặt trận hay đoàn thể, mà là việc của cả hệ thống chính trị, của người đứng đầu. Từ nay đến năm 2027, Đảng ủy xã duy trì đối thoại trực tiếp với nhân dân, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về đất đai, chế độ chính sách ở thôn và nâng chất các mô hình “Dân vận khéo”, để mỗi chủ trương ban ra đều có dân đồng tình”.

Nhìn thẳng vào hạn chế, Đảng ủy xã chỉ rõ: địa bàn rộng, dân cư phân tán nên việc nắm tình hình, tổng hợp thông tin từ cơ sở có lúc chưa đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo sau thiên tai, hỏa hoạn còn lớn; giải ngân vốn sự nghiệp một số chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; khối lượng đo đạc, hoàn thiện hồ sơ đất đai còn nhiều; chuyển đổi số mới ở bước đầu.

Năm 2027, Đảng ủy xã xác định tiếp tục duy trì, nâng chất 23 mô hình “Dân vận khéo” và nhân rộng những mô hình thiết thực; tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; vận động nhân dân hoàn thiện hồ sơ địa chính, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh biên giới. Lấy việc giải quyết kiến nghị chính đáng và chăm lo sinh kế bền vững làm thước đo hiệu quả dân vận là cách Tây Giang giữ đồng thuận bền lâu.