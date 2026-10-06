Dân vận khéo – Tạo đồng thuận để mở đường cho dự án

Sáng 6/10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (Ban QLDA) về tình hình giải ngân các dự án đầu tư công thuộc Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.