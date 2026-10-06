Dân vận khéo – Tạo đồng thuận để mở đường cho dự án
Trong thực hiện các dự án hạ tầng lớn, giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó, bởi phía sau mỗi mét vuông đất là quyền lợi, sinh kế và cuộc sống của người dân. Với Dự án mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, bài toán đặt ra không chỉ là hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất mà quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận từ người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dan-van-kheo-tao-dong-thuan-de-mo-duong-cho-du-an-420995.htm