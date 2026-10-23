'Dân vận khéo' phải giải quyết được vấn đề từ thực tiễn

Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025

Năm 2026, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng bộ UBND TPHCM tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Đảng ủy UBND TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tuyên dương 25 điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố (10 tập thể, 15 cá nhân) và biểu dương, khen thưởng 46 tập thể, 34 cá nhân.

Đây là những tập thể có mô hình sinh động, cách làm hay, giải quyết hiệu quả những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn từ thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, nhấn mạnh trong bối cảnh TPHCM triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, công tác dân vận của Đảng bộ UBND TPHCM phải đi trước một bước. Mục đích để định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và phát huy quyền làm chủ của người dân.

Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đối với công tác dân vận. Đổi mới công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng phát hiện, đánh giá, tuyên dương và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”.

Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc tinh thần “nói đi đôi với làm”. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xem sự hài lòng của người dân làm động lực đổi mới.

Theo đồng chí, mỗi mô hình “Dân vận khéo” phải thực sự giải quyết được vấn đề từ thực tiễn, tạo ra giá trị cho cộng đồng và có sức lan tỏa bền vững. Qua đó, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.