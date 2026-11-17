Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 17/11.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, năm 2026, nhiều mô hình, giải pháp “Dân vận khéo” thực chất được triển khai, duy trì, phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, từng địa phương, của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; xác định phong trào thi đua yêu nước "Dân vận khéo" là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng.

Đại diện các tập thể điển hình thực hiện "Dân vận khéo" báo cáo mô hình điển hình tại Hội nghị.

Cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải bám sát yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lấy cơ sở là địa bàn trọng yếu để triển khai các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết việc mới, việc khó, vấn đề trọng tâm, cấp thiết và sự quan tâm của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, trong triển khai công tác dân vận cần phát huy dân chủ, sức mạnh của nhân dân gắn với xây dựng mô hình, điển hình, giải pháp và kết quả cụ thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; lấy sự hài lòng của nhân dân, sự chuyển biến thực tế ở cơ sở và mức độ đồng thuận, lợi ích thiết thực của nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng của phong trào, bảo đảm mô hình có tính bền vững, khả năng nhân rộng, hiệu quả thực chất.

Đại diện Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố báo cáo mô hình Đội hình “Mùa hè số” hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng các mô hình gắn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nhất là chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; lãnh đạo xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc theo phương châm “an ninh, an toàn, an sinh và an dân”…

Năm 2026, toàn Thành phố có 15.661 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký tại các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; trong đó, 10.285 mô hình triển khai đạt hiệu quả, có 2.096 mô hình được nhân rộng tại cấp cơ sở.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 78 mô hình tập trung vào vận động nhân dân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hiến đất mở đường, giải phóng mặt bằng; đồng thời hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường. Cụ thể, tính đến ngày 12/10/2026, 168/168 xã, phường, đặc khu vận động được 5.009/5.236 hộ dân đồng thuận hiến đất, đạt 95,7%, với tổng diện tích 230.882,64 m², giá trị ước tính 316,17 tỷ đồng.

Vinh danh, tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Dân vận khéo” năm 2026.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa-xã hội với 367 mô hình đăng ký đã tập trung triển khai gắn với các cuộc vận động, chương trình chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Trong 9 tháng năm 2026, hệ thống MTTQ Thành phố triển khai hoạt động chăm lo trị giá 4.320 tỷ đồng; 168 xã, phường, đặc khu và các tổ chức thành viên trồng hơn 432.000 cây xanh, xây dựng 341 Vườn cây Đại đoàn kết, 87 tuyến đường xanh, đường hoa Đại đoàn kết, 33 công viên Đại đoàn kết, 10 vườn cây Hữu nghị, với tổng kinh phí 40,8 tỷ đồng…

Vinh danh, tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Dân vận khéo” năm 2026.

Năm 2026 đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, cách làm sáng tạo, góp phần giải quyết những vấn đề tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và huy động nguồn lực trong cộng đồng. Điển hình, mô hình Đội hình “Mùa hè số” hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, của Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, đồng hành cùng chính quyền cơ sở phục vụ nhân dân; mô hình “Dân vận khéo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, hẻm” của UBND phường Phú Thuận đã vận động nhân dân đóng góp 2.233 m2 đất có giá trị khoảng 65 tỷ đồng để mở rộng đường, hẻm trên địa bàn…

Tại hội nghị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương, vinh danh và tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho 198 tập thể, 186 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Dân vận khéo” năm 2026.